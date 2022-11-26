Пять российских деревень, в которых снимали сериалы и фильмы

Русская глубинка богата на фактурные и живописные локации, поэтому в деревнях и сёлах часто снимают сериалы и фильмы разных жанров — от комедий до фестивальных драм. Провинция отлично передаёт портрет исконно русской обстановки, а также может служить декорацией для исторического кино, где неуместны мегаполисы и автомобильные развязки.

В нашей подборке — пять сёл и деревень, которые послужили локациями для «Левиафана», «Жукова» и других хитов.

Нижние Подгоричи («Жуки»)

В комедийном шоу ТНТ нелёгкая заносит друзей-айтишников в деревню Жуки, где им предстоит пройти альтернативную службу. Съёмочной локацией для этого места послужило село Нижние Подгоричи, расположенное в Калужской области. С виду этот населённый пункт почти не выделяется среди множества глухих деревушек, однако с недавних пор сюда стали массово приезжать туристы — и всё благодаря сериалу. Среди локаций, которые притягивают фанатов, — берег Оки, церковь, в которой служит ушлый батюшка, и окрестности села, где главные герои вечно вляпывались в неприятности.

Во время съёмок создатели шоу подружились с местными жителями. Те угощали актёров едой, сохраняли тишину, когда это было нужно режиссёрам, и делились вещами, послуживших в качестве реквизита. На съёмках финального сезона, который выходит на телеканале ТНТ 5 декабря, фанаты сериала устраивали целые паломничества к местам съёмок, караулили актёров и буквально не давали им проходу. А местные полицейские, которые тоже, как выяснилось, без ума от «Жуков», предлагали съёмочной группе свою помощь в случае возникновения внеплановых ситуаций.

Урочище Лосковское («Холоп»)

Место, где снимали самый кассовый российский фильм в истории — «Холоп», — находится в Псковской области, на берегу реки Сороти. Урочище Лосковское часто называют Кинодеревней, и неспроста: здесь почти никто не живёт, а все построенные дома служат съёмочными локациями — кроме «Холопа», тут снимали трилогию «Гоголь», фильмы «История одного назначения» и «Батальон».

Как пишут СМИ, деревня давно опустела, и в 2011 году режиссёру Дмитрию Месхиеву пришлось заново прокладывать сюда дорогу, чтобы доставить съёмочную группу фильма «Василиса». Что здесь смотреть туристам? Заброшенные крестьянские дома, царский терем, мельница (водяная и обычная) — все эти объекты возвели специально для киносъёмок.

По слухам, после съёмок «Холопа» по всей деревне валялись копии сценария фильма. Туристы, конечно же, присвоили их себе и стали продавать на eBay.

Маложма («Эпидемия»)

Маложма — небольшой посёлок в Онежском районе Архангельской области. Его население — не больше 500 человек. Именно здесь — а не в павильонах, как думают многие, — снимали хит телеканала ТНТ «Эпидемия».

По словам продюсеров, работать в Маложме было непросто. В посёлке плохо ловила сотовая связь, а улицы были слабо освещены. Кроме того, съёмочная группа сожгла деревянный мост (этот эпизод был в сценарии), а когда выяснилось, что это была единственная дорога в большой город, его пришлось срочно восстанавливать.

Несмотря на это, местные жители шли навстречу команде сериала. Они помогали с организацией съёмок и даже играли эпизодические роли.

Панушково («Тобол»)

Панушково — небольшая деревня в Тюменской области, всего восемь дачных домов. Тем интереснее, что здесь снимали самые масштабные сцены исторического эпика «Тобол», рассказывающего о путешествии офицера гвардии Петра I в Сибирь.

В Панушково почти безлюдно, но во время съёмок деревня ожила. Специально для сериала тут построили модель земляной крепости высотой 6,5 метра и доставили много единиц оружейного реквизита. Из соседних деревень в Панушково стекались простые жители, чтобы принять участие в массовке. Кто-то даже пригонял своих лошадей, чтобы одолжить их для съёмок батальных сцен (разумеется, не бесплатно).

Каждый день на площадке находилось около 150 человек, включая каскадёров. Рабочие будни в деревне были тяжёлыми. Участники сетовали на грязь под ногами, сильный ветер, снег, но именно суровый климат помог в деталях передать атмосферу, в которой оказались герои сериала.

Териберка («Левиафан»)

Село в Кольском районе Мурманской области — пожалуй, самое известное в нашей подборке. Оно идеально передаёт атмосферу русского севера — сурового, живописного и величественного. Здесь есть на что посмотреть — чего только стоят побережье Баренцева моря, Кладбище кораблей (полузатонувшие на мелководье катера — мрачное зрелище), Батарейский водопад, окружённый скалистыми горами, и другие места.

Чаще всего о Териберке говорят в контексте «Левиафана» Андрея Звягинцева — именно здесь мэтр снимал свою мрачную драму, номинированную на «Оскар». Неудивительно, что после выхода фильма Териберка стала в разы чаще принимать туристов.

Главная достопримечательность Териберки тоже связана с «Левиафаном». Это муляж скелета кита, который можно увидеть в фильме. Оставить реквизит в Териберке авторов фильма попросил глава компании Oxygen Павел Кулаков. Объект показался ему необычным, и он решил, что скелет послужит украшением села. И не прогадал — 28-метровая конструкция до сих пор притягивает туристов, желающих сделать красивый кадр для соцсетей.