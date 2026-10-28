Порывы ветра могут достигать 14 м/с

28 октября 2026, 06:00, ИА Амител

Золотая осень в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Днем 28 октября в Алтайском крае ожидается до +8 градусов, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +3...+8 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле прогнозируется +5...+7 градусов, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4–9 м/с.