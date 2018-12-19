Считавшийся утраченным портрет Пушкина нашли под картиной Петрова-Водкина

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Специалисты Русского музея нашли считавшийся утраченным портрет Александра Пушкина работы Кузьмы Петрова-Водкина под верхним слоем другой картины художника. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на музей.

"Уникальная новость из отдела технологических исследований… Под произведением Петрова-Водкина "Колхозницы". Эскиз. 1937-1939 был обнаружен ранее написанный портрет А.С. Пушкина. Относится к 1930-м годам", — цитирует агентство текст сообщения.

Заведующий отделом технологических исследований Русского музея Сергей Сирро отметил, что очертание другого изображения под картиной "Колхозницы" просматривается даже при визуальном осмотре, но специалистам понадобилась специальная аппаратура, чтобы определить, кто именно изображен под верхним слоем.

"При исследовании, используя аппаратуру для того, чтобы увидеть изображение под верхним слоем, нам удалось идентифицировать человека, который изображен под этими работницами… Вот здесь голова поэта, плечи, сюртук, он сидит на диване", — цитирует агентство слова Сирро.

Он рассказал, что ранее считалось, что художнику не понравился его портрет Пушкина, поэтому Петров-Водкин его уничтожил.

Работа мастера считалась утраченной на протяжении 80 лет.