Учитель из России дважды опоздал на работу в Таиланде и попал в СИЗО

В скором времени его депортируют на родину

25 декабря 2025, 14:32, ИА Амител

Учитель в Таиланде / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Россиянин Сергей Литвиненко из Благовещенска, работавший в Таиланде преподавателем английского языка и физкультуры, оказался в следственном изоляторе и ожидает депортации. О ситуации РИА Новости рассказала Светлана Шерстобоева, волонтер и представитель русской общины в Таиланде.

Шерстобоева вместе с родителями искала в тюрьмах Паттайи другого пропавшего соотечественника. В ходе поисков охранник изолятора сообщил о находящемся там россиянине – Сергее Литвиненко.

Волонтер прочитала его данные, так как знает тайский язык, а после купила ему еду, поскольку в изоляторе не предусмотрено питание. Также она пообщалась с учителем и получила записку с его версией событий.

По словам Шерстобоевой, россиянин признался, что несколько раз опоздал на работу. Точное число нарушений неизвестно. В результате работодатель расторг договор, что автоматически сделало Литвиненко нелегалом на территории Таиланда.

Вероятно, мужчина направлялся в аэропорт Бангкока, чтобы совершить так называемый бордерран – кратковременный выезд за границу для обновления визы.

Это хоть и распространенная, но рискованная практика. Если иностранец задержан до ее осуществления, он считается нелегалом. Так произошло в случае Литвиненко – по пути он попал в полицейский участок. После этого его поместили в следственный изолятор.

Из изолятора его должны перевести в депортационный центр, по словам Шерстобоевой, с тяжелыми условиями содержания.

Волонтер подчеркнула особенность системы. Так, в следственных изоляторах Таиланда не предусмотрено питание и вода для задержанных. При этом в обычных тюрьмах питание и одежда есть.

Отец и брат Литвиненко подключились к решению проблемы. Брат подтвердил подлинность записки, так как узнал почерк родственника. Отец обратился в консульство.

Дипломаты пояснили: они не вмешиваются в трудовые споры. Их помощь возможна лишь в рамках установленных процедур.

В представительстве РИА Новости сообщили, что информация о Литвиненко к ним официально не поступала. Там уточнили, что такие вопросы находятся в компетенции посольств и генконсульств за рубежом. При обращении родственников ведомство готово оказать содействие.

Отметим, что в Таиланде рабочая виза напрямую привязана к трудовому договору. При увольнении виза аннулируется, а иностранец автоматически становится нарушителем миграционного режима. Наказание может включать штраф, заключение в изолятор и депортацию с запретом на въезд.

Накануне стало известно, что россиянин в Таиланде убил своего сына, скинув его под винты катера. Выяснилось, что мужчина страдал от сильной депрессии.