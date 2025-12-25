Ученые в России рассказали, когда световой день начнет активно расти
Продолжительность светового дня пока что не увеличилась с момента зимнего солнцестояния
25 декабря 2025, 15:10, ИА Амител
Ощутимое увеличение продолжительности светового дня начнется с 26 декабря 2025 года. До этого момента, несмотря на прошедшее зимнее солнцестояние, светлое время суток практически не меняется. Такую информацию РИА Новости предоставили в Московском планетарии.
Так, 21 декабря – день зимнего солнцестояния, самый короткий световой день в году. На широте Москвы его продолжительность составила всего семь часов.
До 26 декабря продолжительность дня остается практически неизменной, отсюда и название – "солнцестояние".
Однако с 26 декабря начинается заметный прирост светлого времени. К Новому году день удлинится на пять-шесть минут.
Почему прибавление не сразу заметно? В планетарии пояснили, что световой день увеличивается не равномерно. В среднем прибавка составляет около двух минут в сутки. Это связано с движением Земли по орбите вокруг Солнца, эллиптической формой самой орбиты и наклоном земной оси.
Именно из‑за этих астрономических факторов после солнцестояния несколько дней продолжительность дня почти не меняется, а затем начинает постепенно нарастать.
Хотя первые прибавки невелики, с конца декабря световой день будет становиться все длиннее. Это особенно заметно к февралю – марту, когда прирост ускоряется.
Накануне стало известно, что самый короткий день в России продлится всего 18 минут.
15:40:56 25-12-2025
Ух ты, а я это знал с детства. Оказывается я тоже учёный!
12:38:10 08-01-2026
Гость (15:40:56 25-12-2025) Ух ты, а я это знал с детства. Оказывается я тоже учёный!... а это знал - Накануне стало известно, что самый короткий день в России продлится всего 18 минут.
15:51:56 25-12-2025
Ученые прочитали учебник за 4 класс по природоведению? Или им Алиса подсказала?
21:26:51 25-12-2025
А они и читать умеют ? Они не из Азии?
10:26:41 26-12-2025
ученым больше заняться нечем,кроме как школьную программу для начальных классов озвучивать?