Продолжительность светового дня пока что не увеличилась с момента зимнего солнцестояния

25 декабря 2025, 15:10, ИА Амител

Зимнее солнце / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Ощутимое увеличение продолжительности светового дня начнется с 26 декабря 2025 года. До этого момента, несмотря на прошедшее зимнее солнцестояние, светлое время суток практически не меняется. Такую информацию РИА Новости предоставили в Московском планетарии.

Так, 21 декабря – день зимнего солнцестояния, самый короткий световой день в году. На широте Москвы его продолжительность составила всего семь часов.

До 26 декабря продолжительность дня остается практически неизменной, отсюда и название – "солнцестояние".

Однако с 26 декабря начинается заметный прирост светлого времени. К Новому году день удлинится на пять-шесть минут.

Почему прибавление не сразу заметно? В планетарии пояснили, что световой день увеличивается не равномерно. В среднем прибавка составляет около двух минут в сутки. Это связано с движением Земли по орбите вокруг Солнца, эллиптической формой самой орбиты и наклоном земной оси.

Именно из‑за этих астрономических факторов после солнцестояния несколько дней продолжительность дня почти не меняется, а затем начинает постепенно нарастать.

Хотя первые прибавки невелики, с конца декабря световой день будет становиться все длиннее. Это особенно заметно к февралю – марту, когда прирост ускоряется.

