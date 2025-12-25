НОВОСТИОбщество

Ученые в России рассказали, когда световой день начнет активно расти

Продолжительность светового дня пока что не увеличилась с момента зимнего солнцестояния

25 декабря 2025, 15:10, ИА Амител

Зимнее солнце / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Зимнее солнце / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Ощутимое увеличение продолжительности светового дня начнется с 26 декабря 2025 года. До этого момента, несмотря на прошедшее зимнее солнцестояние, светлое время суток практически не меняется. Такую информацию РИА Новости предоставили в Московском планетарии.

Так, 21 декабря  – день зимнего солнцестояния, самый короткий световой день в году. На широте Москвы его продолжительность составила всего семь часов.

До 26 декабря продолжительность дня остается практически неизменной, отсюда и название – "солнцестояние".

Однако с  26 декабря начинается заметный прирост светлого времени. К Новому году день удлинится на пять-шесть  минут.

Почему прибавление не сразу заметно? В планетарии пояснили, что световой день увеличивается не равномерно. В среднем прибавка составляет около двух  минут в сутки. Это связано с движением Земли по орбите вокруг Солнца, эллиптической формой самой орбиты и наклоном земной оси.

Именно из‑за этих астрономических факторов после солнцестояния несколько дней продолжительность дня почти не меняется, а затем начинает постепенно нарастать.
Хотя первые прибавки невелики, с конца декабря световой день будет становиться все длиннее. Это особенно заметно к февралю – марту, когда прирост ускоряется.

Накануне стало известно, что самый короткий день в России продлится всего 18 минут.

Земля и Солнце / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Каждый пятый россиянин уверен, что Солнце вращается вокруг Земли

Также некоторые жители страны считают, что люди жили в одно время с динозаврами
НОВОСТИОбщество

космос Солнце

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

15:40:56 25-12-2025

Ух ты, а я это знал с детства. Оказывается я тоже учёный!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:10 08-01-2026

Гость (15:40:56 25-12-2025) Ух ты, а я это знал с детства. Оказывается я тоже учёный!... а это знал - Накануне стало известно, что самый короткий день в России продлится всего 18 минут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:51:56 25-12-2025

Ученые прочитали учебник за 4 класс по природоведению? Или им Алиса подсказала?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

21:26:51 25-12-2025

А они и читать умеют ? Они не из Азии?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:26:41 26-12-2025

ученым больше заняться нечем,кроме как школьную программу для начальных классов озвучивать?

  -5 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров