В Казахстане Мистеру Кредо простили долг в 5,4 млн рублей за сорванный концерт
Несмотря на право подать иск, в компании решили не доводить дело до суда
26 декабря 2025, 08:15, ИА Амител
Концертная компания Suarg Astana не стала подавать в суд на российского артиста Александра Махонина, известного как Мистер Кредо, несмотря на сорванные выступления в Казахстане. Представители организаторов заявили, что верят в его порядочность и надеются, что легенда музыки нулевых все же отработает полученный гонорар.
По информации издания Mash, конфликт длится уже год: артист должен был выступить на ретрофестивалях в Астане и Алма-Ате, но в итоге не приехал, сославшись на просроченный паспорт. При этом аванс в размере 5,4 миллиона рублей, выплаченный наличными, возвращать он не стал и на контакт не выходил. В течение года организаторы пытались решить вопрос мирно – писали, звонили и даже приезжали к нему домой, однако звезда "белых танцев" не отвечал и не открывал дверь.
«Несмотря на право подать иск, в компании решили не доводить дело до суда. Как отмечают источники, организаторы надеются, что артист образумится и в будущем все же приедет с концертом. Они готовы за свой счет обеспечить перелет, проживание и выполнить все условия его райдера, чтобы получить долгожданное выступление», – отметил Mash.
Ранее сообщалось, что гонорар Григория Лепса за частные выступления перед Новым годом вырос до 12 млн рублей. Стоимость корпоратива увеличилась примерно на миллион, а декабрьский график артиста почти полностью расписан – свободных дат на праздники практически не осталось.
08:24:20 26-12-2025
первый раз такого певца слышу
08:46:24 26-12-2025
учусь культуре (08:24:20 26-12-2025) первый раз такого певца слышу... Это что-то из 90-х. Словосочетание помню, но что он представляет -не помню. Еще вопрос, а как они доказывать передачу нала собираются и почему нал вообще? Тут еще законность оплаты налом проверять надо. Поэтому в суд и не идут, не докажешь (в наличии расписки сильно сомневаюсь), да и с налоговой объясняться надо.
08:48:28 26-12-2025
Развели казахов на стеклянные бусы
09:10:35 26-12-2025
да за 5 лямов и доказывать не будут. Закопают его да и все
10:22:55 26-12-2025
Долина, чудная долина..
12:05:42 26-12-2025
Почти три десятка лет думал, что он какой- нибудь ибн Хоттабыч, а не А. Махонин.