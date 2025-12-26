В Казахстане Мистеру Кредо простили долг в 5,4 млн рублей за сорванный концерт

Несмотря на право подать иск, в компании решили не доводить дело до суда

Концертная компания Suarg Astana не стала подавать в суд на российского артиста Александра Махонина, известного как Мистер Кредо, несмотря на сорванные выступления в Казахстане. Представители организаторов заявили, что верят в его порядочность и надеются, что легенда музыки нулевых все же отработает полученный гонорар.

По информации издания Mash, конфликт длится уже год: артист должен был выступить на ретрофестивалях в Астане и Алма-Ате, но в итоге не приехал, сославшись на просроченный паспорт. При этом аванс в размере 5,4 миллиона рублей, выплаченный наличными, возвращать он не стал и на контакт не выходил. В течение года организаторы пытались решить вопрос мирно – писали, звонили и даже приезжали к нему домой, однако звезда "белых танцев" не отвечал и не открывал дверь.

«Несмотря на право подать иск, в компании решили не доводить дело до суда. Как отмечают источники, организаторы надеются, что артист образумится и в будущем все же приедет с концертом. Они готовы за свой счет обеспечить перелет, проживание и выполнить все условия его райдера, чтобы получить долгожданное выступление», – отметил Mash.

