Мужчине разорвало желудок после коктейля с азотом от шеф-повара в Москве

Все произошло на корпоративе во время "Игры столов" – праздник закончился госпитализацией

25 декабря 2025, 18:30, ИА Амител

Стоп-кадр с видео / телеграм-канал Baza

В Москве произошел тяжелый несчастный случай во время предновогоднего корпоратива: 38‑летний Сергей получил разрыв желудка после употребления коктейля с жидким азотом. Инцидент случился в кулинарной студии "Игра столов", пишет телеграм-канал Baza.

Организаторы мероприятия пригласили шеф‑повара Василия для проведения крио‑шоу – эффектной подачи коктейлей с использованием жидкого азота. По правильной технологии вещество применяют исключительно для моментальной заморозки ингредиентов. При этом пить коктейль можно только после полного испарения азота.

Однако повар не проинформировал гостей об этих критически важных правилах безопасности. Более того, он лично предложил Сергею выпить коктейль сразу после приготовления – то есть с остатками жидкого азота в составе. Мужчина последовал совету.

Реакция последовала мгновенно: через несколько секунд после глотка Сергею стало резко плохо. Мужчина схватился за живот – по свидетельствам очевидцев, в этот момент произошел разрыв стенок желудка из‑за экстремально низкой температуры и резкого газообразования. Пострадавшего незамедлительно госпитализировали.

По данным издания "База", Сергею провели операцию: врачи ушили поврежденный желудок. В настоящий момент пострадавший находится в сознании, его состояние стабилизировано, но предстоит длительное восстановление.

Ранее сообщалось, что две девочки в алтайском селе отравились ядом для грызунов. Один ребенок умер.