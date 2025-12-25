В Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза"

Предварительная причина — короткое замыкание

25 декабря 2025, 14:04, ИА Амител

Пожар в бизнес-центре / Фото: Telegram-канал Shot

Утром 25 декабря на юге Москвы произошел сильный пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза". По данным МЧС, открытое горение началось на четвертом этаже. Спасатели немедленно приступили к эвакуации находящихся в здании людей.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в одном из офисов на этаже, а его причиной могло стать короткое замыкание. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали более 65 пожарных и спасателей. По данным Baza, огонь охватил несколько офисов, а площадь пожара составила не менее 100 квадратных метров. После оперативной работы открытое пламя удалось локализовать, однако из окон здания еще некоторое время шел густой дым.