В Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза"
Предварительная причина — короткое замыкание
25 декабря 2025, 14:04, ИА Амител
Утром 25 декабря на юге Москвы произошел сильный пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза". По данным МЧС, открытое горение началось на четвертом этаже. Спасатели немедленно приступили к эвакуации находящихся в здании людей.
Согласно предварительной информации, возгорание произошло в одном из офисов на этаже, а его причиной могло стать короткое замыкание. Пострадавших нет.
На месте происшествия работали более 65 пожарных и спасателей. По данным Baza, огонь охватил несколько офисов, а площадь пожара составила не менее 100 квадратных метров. После оперативной работы открытое пламя удалось локализовать, однако из окон здания еще некоторое время шел густой дым.
14:12:12 25-12-2025
Что-то плаза какая-то не комильфо. У Варшавы денег на большее не нашлось?
15:57:01 25-12-2025
Серьезное событие. Сначала роковая ошибка переводчика про трупы НАТО потом вот это. Неспроста это все. Бог так предупреждает что война с европейцами будет в 2026
16:38:24 25-12-2025
Холмс (15:57:01 25-12-2025) Серьезное событие. Сначала роковая ошибка переводчика про тр... Какая такая серьезная? Там их никто уже не считает, особенно из близлежащих стран.
17:22:08 25-12-2025
Подскажите, что может гореть в офисе от КЗ?