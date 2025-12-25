НОВОСТИПроисшествия

В Москве вспыхнул пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза"

Предварительная причина — короткое замыкание

25 декабря 2025, 14:04, ИА Амител

Пожар в бизнес-центре / Фото: Telegram-канал Shot
Пожар в бизнес-центре / Фото: Telegram-канал Shot

Утром 25 декабря на юге Москвы произошел сильный пожар в бизнес-центре "Варшавская плаза". По данным МЧС, открытое горение началось на четвертом этаже. Спасатели немедленно приступили к эвакуации находящихся в здании людей.

Согласно предварительной информации, возгорание произошло в одном из офисов на этаже, а его причиной могло стать короткое замыкание. Пострадавших нет.

На месте происшествия работали более 65 пожарных и спасателей. По данным Baza, огонь охватил несколько офисов, а площадь пожара составила не менее 100 квадратных метров. После оперативной работы открытое пламя удалось локализовать, однако из окон здания еще некоторое время шел густой дым.

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

14:12:12 25-12-2025

Что-то плаза какая-то не комильфо. У Варшавы денег на большее не нашлось?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Холмс

15:57:01 25-12-2025

Серьезное событие. Сначала роковая ошибка переводчика про трупы НАТО потом вот это. Неспроста это все. Бог так предупреждает что война с европейцами будет в 2026

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:24 25-12-2025

Холмс (15:57:01 25-12-2025) Серьезное событие. Сначала роковая ошибка переводчика про тр... Какая такая серьезная? Там их никто уже не считает, особенно из близлежащих стран.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:08 25-12-2025

Подскажите, что может гореть в офисе от КЗ?

  -3 Нравится
Ответить
