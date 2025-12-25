В России призвали проводить прямые трансляции громких судебных дел

Авторы идеи уверены, что это повысит прозрачность и честность процесса

25 декабря 2025, 14:25, ИА Амител

Алтайский краевой суд / Фото: amic.ru

С целью укрепления доверия к правосудию и большей доступности информации о деятельности судов в России предлагается ввести обязательные онлайн-показы судебных разбирательств по делам, вызывающим широкий общественный интерес.

С соответствующим предложением члены Государственной Думы обратились к главе Верховного суда РФ Игорю Краснову. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на документ, находящийся в распоряжении информационного агентства.

В настоящее время организация прямых трансляций открытых судебных заседаний не является обязательной нормой и определяется исключительно решением конкретного судьи или судебной инстанции. Инициаторы подчеркивают, что данная мера не предполагает отмену действующих ограничений на публичность судебных процессов, а лишь расширяет их в отношении открытых слушаний.