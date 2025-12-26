В селе Яйлю на берегу Телецкого озера елку украсили ледяными кормушками для птиц

После праздников такие украшения не оставляют мусора

26 декабря 2025, 09:45, ИА Амител

Фото: "Алтайский ZапоVедник"

Жители села Яйлю в Республике Алтай нашли экологичный способ украсить новогоднюю елку, совместив праздничную атмосферу с заботой о природе. Вместо традиционных игрушек они развесили на ветвях ледяные кормушки для птиц, пишет Telegram-канал "Алтайский ZапоVедник".

Технология их создания проста: семена и зерно заливают водой и замораживают в формочках, а перед этим добавляют петлю из прочного крапивного жгута. Получаются красивые ледяные фигуры, которые служат полезным угощением для пернатых обитателей берегов Телецкого озера. После праздников такие украшения не оставляют мусора – они просто тают, оставляя после себя только корм.

Эта инициатива демонстрирует, как можно создать праздничное настроение, не нанося ущерба окружающей среде, и уже получила одобрение местных жителей.

