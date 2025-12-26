В селе Яйлю на берегу Телецкого озера елку украсили ледяными кормушками для птиц
После праздников такие украшения не оставляют мусора
26 декабря 2025, 09:45, ИА Амител
Жители села Яйлю в Республике Алтай нашли экологичный способ украсить новогоднюю елку, совместив праздничную атмосферу с заботой о природе. Вместо традиционных игрушек они развесили на ветвях ледяные кормушки для птиц, пишет Telegram-канал "Алтайский ZапоVедник".
Технология их создания проста: семена и зерно заливают водой и замораживают в формочках, а перед этим добавляют петлю из прочного крапивного жгута. Получаются красивые ледяные фигуры, которые служат полезным угощением для пернатых обитателей берегов Телецкого озера. После праздников такие украшения не оставляют мусора – они просто тают, оставляя после себя только корм.
Эта инициатива демонстрирует, как можно создать праздничное настроение, не нанося ущерба окружающей среде, и уже получила одобрение местных жителей.
Ранее в Кош-Агачском районе пожарные спасли раненого лебедя, на которого напала стая собак. Птицу доставили в часть, где дали кличку Лео.
09:55:25 26-12-2025
отличная идея!
13:08:05 26-12-2025
птички разжиреют - и их можно чик-чик!!!
14:28:37 26-12-2025
Залить жиром или желатином было бы намного лучше для птиц