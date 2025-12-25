В Москве водитель "Мерседеса" сбил экс-помощника Михаила Горбачева
Политолог Борис Славин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое
25 декабря 2025, 14:21, ИА Амител
24 декабря в Москве автомобиль сбил 84‑летнего политолога Бориса Славина – бывшего помощника и соавтора трудов Михаила Горбачева. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.
Известно, что политолога сбил автомобиль марки "Мерседес". Личность водителя пока не установлена.
По данным РЕН ТВ, Борис Славин получил тяжелые травмы. В частности, зафиксированы серьезное повреждение головы и иные травмы, требующие интенсивной терапии. Сын пострадавшего, также по имени Борис Славин, подтвердил телеканалу:
«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации».
На данный момент обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами, а информация о возбуждении уголовного дела пока отсутствует.
Борис Славин – отечественный политолог, чья профессиональная деятельность тесно связана с периодом перестройки. В течение ряда лет он выступал помощником Михаила Горбачева, участвовал в подготовке и редактировании ряда его публицистических и научных трудов. А также публиковал собственные аналитические работы по вопросам политики и международных отношений.
14:33:24 25-12-2025
Почему ничего не известно о водителе?
23:59:50 25-12-2025
Александра (14:33:24 25-12-2025) Почему ничего не известно о водителе?... ...известно, что это неизвестный на этот момент...
14:43:15 25-12-2025
Помогал плешивому СССР разваливать ?
23:58:12 25-12-2025
Гость (14:43:15 25-12-2025) Помогал плешивому СССР разваливать ?... ...объяснял, наверное, что это не госизмена (с самыми тяжкими последствиями) -- это другое?...
15:10:34 25-12-2025
Член КПСС предал своё КПСС, и был наказан буржуазным автомобилем, потому что рук товарищей по партии не хватило покарать его за измену.
15:36:35 25-12-2025
Бог видит кого обидит...
16:27:34 25-12-2025
Вот если бы сидел, то и сбивать не пришлось. Развалили СССР, а теперь ходят неприкосновенные.