НОВОСТИПроисшествия

В Москве водитель "Мерседеса" сбил экс-помощника Михаила Горбачева

Политолог Борис Славин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое

25 декабря 2025, 14:21, ИА Амител

Борис Славин / Московский педагогический государственный университет / mpgu.su
Борис Славин / Московский педагогический государственный университет / mpgu.su

24 декабря в Москве автомобиль сбил 84‑летнего политолога Бориса Славина – бывшего помощника и соавтора трудов Михаила Горбачева. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Известно, что политолога сбил автомобиль марки "Мерседес". Личность водителя пока не установлена.

По данным РЕН ТВ, Борис Славин получил тяжелые травмы. В частности, зафиксированы серьезное повреждение головы и иные травмы, требующие интенсивной терапии. Сын пострадавшего, также по имени Борис Славин, подтвердил телеканалу:

«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации».

На данный момент обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами, а информация о возбуждении уголовного дела пока отсутствует.

Борис Славин – отечественный политолог, чья профессиональная деятельность тесно связана с периодом перестройки. В течение ряда лет он выступал помощником Михаила Горбачева, участвовал в подготовке и редактировании ряда его публицистических и научных трудов. А также публиковал собственные аналитические работы по вопросам политики и международных отношений.

Ранее сообщалось, что взрыв прогремел у полицейского участка в Москве, погибли сотрудники ДПС.

ДТП Происшествия

Комментарии 7

Avatar Picture
Александра

14:33:24 25-12-2025

Почему ничего не известно о водителе?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:59:50 25-12-2025

Александра (14:33:24 25-12-2025) Почему ничего не известно о водителе?... ...известно, что это неизвестный на этот момент...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:43:15 25-12-2025

Помогал плешивому СССР разваливать ?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:58:12 25-12-2025

Гость (14:43:15 25-12-2025) Помогал плешивому СССР разваливать ?... ...объяснял, наверное, что это не госизмена (с самыми тяжкими последствиями) -- это другое?...

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:34 25-12-2025

Член КПСС предал своё КПСС, и был наказан буржуазным автомобилем, потому что рук товарищей по партии не хватило покарать его за измену.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:35 25-12-2025

Бог видит кого обидит...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:34 25-12-2025

Вот если бы сидел, то и сбивать не пришлось. Развалили СССР, а теперь ходят неприкосновенные.

  -3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров