В Москве водитель "Мерседеса" сбил экс-помощника Михаила Горбачева

Политолог Борис Славин находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое

25 декабря 2025, 14:21, ИА Амител

Борис Славин / Московский педагогический государственный университет / mpgu.su

24 декабря в Москве автомобиль сбил 84‑летнего политолога Бориса Славина – бывшего помощника и соавтора трудов Михаила Горбачева. Об этом сообщил источник телеканала РЕН ТВ.

Известно, что политолога сбил автомобиль марки "Мерседес". Личность водителя пока не установлена.

По данным РЕН ТВ, Борис Славин получил тяжелые травмы. В частности, зафиксированы серьезное повреждение головы и иные травмы, требующие интенсивной терапии. Сын пострадавшего, также по имени Борис Славин, подтвердил телеканалу:

«У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации».

На данный момент обстоятельства ДТП устанавливаются компетентными органами, а информация о возбуждении уголовного дела пока отсутствует.

Борис Славин – отечественный политолог, чья профессиональная деятельность тесно связана с периодом перестройки. В течение ряда лет он выступал помощником Михаила Горбачева, участвовал в подготовке и редактировании ряда его публицистических и научных трудов. А также публиковал собственные аналитические работы по вопросам политики и международных отношений.

