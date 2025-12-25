НОВОСТИПроисшествия

В Москве пропал бывший депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко

24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину и с тех пор его местонахождение неизвестно

25 декабря 2025, 17:11, ИА Амител

Николай Герасименко / Фото: amic.ru
В Москве второй день разыскивают Николая Герасименко, бывшего депутата Госдумы от Алтайского края. Информация об этом появилась на странице поискового отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте".   

«Пропал Герасименко Николай Федорович, 75 лет. 24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса», - говорится в ориентировке.

Николай Герасименко проживает в Юго-Западном административном округе Москвы. 

Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, обрит наголо, глаза серо-голубые.

Был одет: черная куртка, черная футболка, черные брюки, черные кроссовки, черная шапка.

Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в селе Верх-Суетка Благовещенского района Алтайского края. Академик Российской академии наук. С 1995 года по 2021 год - депутат Государственной думы РФ II-VII созывов. Автором более 340 научных работ.

Комментарии 11

Avatar Picture
Гость

17:24:56 25-12-2025

Найдут

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:55:59 25-12-2025

Гость (17:24:56 25-12-2025) Найдут... Откуда знаешь?

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Кхм...

18:57:53 25-12-2025

Гость (17:24:56 25-12-2025) Найдут... По весне?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мимонепроходящий

18:09:49 25-12-2025

таки я вас умоляю, в Англии искали??

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:56:01 25-12-2025

Мимонепроходящий (18:09:49 25-12-2025) таки я вас умоляю, в Англии искали??... Вот только гадости писать на всех не надо ! Он замечательный доктор , стоял когда то у операционного стола, хороший организатор , наш земляк и да депутат . А что вам поперек встало ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:34:09 26-12-2025

Гость (20:56:01 25-12-2025) Вот только гадости писать на всех не надо ! Он замечательны... тут очень много странных психанутых комментаторов, не обращайте внимания

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:41 26-12-2025

Гость (20:56:01 25-12-2025) Вот только гадости писать на всех не надо ! Он замечательны... Настолько замечательный что сбежал отсюда в Москву, вместо того чтобы пытаться решить проблемы здесь ? Уже не замечательный однозначно

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:42:12 25-12-2025

Хороший мужик

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:23:46 25-12-2025

Найден. Жив.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Маркел Сасипаторыч

10:15:59 26-12-2025

Это тот ,который голосовал за повышение пенсионного возраста?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:24:15 26-12-2025

ну как выглядит Герасименко мы знаем,а как выглядит собака породы акита-ину черно-белого окраса,нет.

  -3 Нравится
Ответить
