В Москве пропал бывший депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко

24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину и с тех пор его местонахождение неизвестно

25 декабря 2025, 17:11, ИА Амител

Николай Герасименко / Фото: amic.ru

В Москве второй день разыскивают Николая Герасименко, бывшего депутата Госдумы от Алтайского края. Информация об этом появилась на странице поискового отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте".

«Пропал Герасименко Николай Федорович, 75 лет. 24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса», - говорится в ориентировке.

Николай Герасименко проживает в Юго-Западном административном округе Москвы.

Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, обрит наголо, глаза серо-голубые.

Был одет: черная куртка, черная футболка, черные брюки, черные кроссовки, черная шапка.

Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в селе Верх-Суетка Благовещенского района Алтайского края. Академик Российской академии наук. С 1995 года по 2021 год - депутат Государственной думы РФ II-VII созывов. Автором более 340 научных работ.