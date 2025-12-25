В Москве пропал бывший депутат Госдумы от Алтайского края Николай Герасименко
24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину и с тех пор его местонахождение неизвестно
ИА Амител
В Москве второй день разыскивают Николая Герасименко, бывшего депутата Госдумы от Алтайского края. Информация об этом появилась на странице поискового отряда "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте".
«Пропал Герасименко Николай Федорович, 75 лет. 24 декабря вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса», - говорится в ориентировке.
Николай Герасименко проживает в Юго-Западном административном округе Москвы.
Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, обрит наголо, глаза серо-голубые.
Был одет: черная куртка, черная футболка, черные брюки, черные кроссовки, черная шапка.
Николай Герасименко родился 1 декабря 1950 года в селе Верх-Суетка Благовещенского района Алтайского края. Академик Российской академии наук. С 1995 года по 2021 год - депутат Государственной думы РФ II-VII созывов. Автором более 340 научных работ.
17:24:56 25-12-2025
Найдут
17:55:59 25-12-2025
Гость (17:24:56 25-12-2025) Найдут... Откуда знаешь?
18:57:53 25-12-2025
Гость (17:24:56 25-12-2025) Найдут... По весне?
18:09:49 25-12-2025
таки я вас умоляю, в Англии искали??
20:56:01 25-12-2025
Мимонепроходящий (18:09:49 25-12-2025) таки я вас умоляю, в Англии искали??... Вот только гадости писать на всех не надо ! Он замечательный доктор , стоял когда то у операционного стола, хороший организатор , наш земляк и да депутат . А что вам поперек встало ?
00:34:09 26-12-2025
Гость (20:56:01 25-12-2025) Вот только гадости писать на всех не надо ! Он замечательны... тут очень много странных психанутых комментаторов, не обращайте внимания
10:05:41 26-12-2025
Гость (20:56:01 25-12-2025) Вот только гадости писать на всех не надо ! Он замечательны... Настолько замечательный что сбежал отсюда в Москву, вместо того чтобы пытаться решить проблемы здесь ? Уже не замечательный однозначно
20:42:12 25-12-2025
Хороший мужик
22:23:46 25-12-2025
Найден. Жив.
10:15:59 26-12-2025
Это тот ,который голосовал за повышение пенсионного возраста?
10:24:15 26-12-2025
ну как выглядит Герасименко мы знаем,а как выглядит собака породы акита-ину черно-белого окраса,нет.