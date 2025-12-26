Девелопер рассказал, что за поселок "Березовый мыс" строит под Барнаулом

Александр Никитин поведал, как сотрудничество с крупным инвестором повлияло на развитие поселка

"Березовый мыс" / Фото: ГК "Инвест Недвижимость"

В 2025 году стартовали продажи участков в поселке "Березовый мыс", расположенном в Первомайском районе, в 20 километрах от центра Барнаула (недалеко от Фирсово). Это знаковый проект, который сочетает удобство городской жизни и живописную природу. О проделанной работе и перспективах проекта рассказал собственник Группы компаний "Инвест Недвижимость", которая развивает поселок, Александр Никитин.

Выбор инвестора и развитие

Ключевой момент для любого проекта – выбор инвестора, отметил Александр Никитин. "Березовый мыс" стал третьим поселком в портфеле ГК "Инвест Недвижимость", но первым настолько крупным. Компания искала именно партнера, который мог бы поддержать проект не только финансово, но и стратегически. В конечном итоге выбор пал на одного из крупных барнаульских застройщиков, который возводит коммерческую недвижимость в Барнауле.

«Презентовав ему поселок "Березовый мыс", мы увидели живой отклик. И поняли, что в нашем сотрудничестве есть большой потенциал для роста и развития обеих сторон», – прокомментировал Александр Никитин. Александр Никитин / Фото: ГК "Инвест Недвижимость"

Поселок "Березовый мыс" расположится на 111 га земли, в нем разместится около 900 домовладений. Проект сочетает уединенность природы с развитой инфраструктурой. Главной особенностью поселка будет большая зеленая зона, а также широкая аллея, которая протянется через все улицы.

Инфраструктура и общественные слушания

Александр Никитин отметил, что проект столкнулся с рядом новых вызовов, например, впервые проходили публичные слушания. Процедура позволила значительно улучшить первоначальный проект, который был в полусыром виде, когда его приобрели.

По итогам слушаний все депутаты проголосовали за внесение изменений в генплан и ПЗЗ Первомайского района по проекту поселка. Теперь там можно строить всю запланированную инфраструктуру: бассейн, спортивный центр, детский сад, офисный и деловой центр и другое. Все это станет частью разветвленной сферы обслуживания, которой не хватает соседним поселкам Фирсово и Санниково.

Продажа участков

Александр Никитин отметил, что продажи уже стартовали. Купили уже более 200 участков, причем в основном это застройщики, которые приобретают пулами – по 10, 20, 40 и 80 участков. По словам собственника ГК "Инвест Недвижимость", несмотря на экономические трудности, активность на рынке есть. В последние два месяца сделки проводят каждую неделю.

«Еще отмечу тот факт, что на рынке недвижимости часто можно встретить демпинг, но мы придерживаемся другой тактики: не предлагаем скидки, не уменьшаем стоимость участков, потому что уверены в ценности и качестве нашего проекта», – подытожил Александр Никитин.Как ранее в интервью amic.ru рассказывал Александр Никитин, главная задача – сделать "Березовый мыс" максимально удобным для жизни. Особенно для семей с детьми. Поэтому кроме множества зеленых зон, центрального бульвара, который соединяет все улицы, а также нескольких аллей, здесь предусмотрены спортивные площадки с хоккейной коробкой, волейбольными и футбольными полями, велодорожки. Также будут детские зоны и места для отдыха.

