На Алтае задержали похитителя 2,9 млн рублей, принадлежавших вдове участника СВО

После передачи денег женщина обратилась в полицию

25 декабря 2025, 19:00, ИА Амител

Похититель и жертва / Фото: МВД Республики Алтай

В Республике Алтай полицейские задержали 20-летнего жителя Нижнего Новгорода, который похитил 2,9 миллиона рублей у вдовы участника специальной военной операции. Вся похищенная сумма, снятая женщиной по указанию телефонных мошенников, была обнаружена при задержанном и возвращена потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай, инцидент произошел после того, как неизвестные позвонили местной жительнице. Под предлогом так называемого "декларирования сбережений" они убедили ее снять крупную сумму, полученную в связи с гибелью супруга. После передачи денег женщина обратилась в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска республиканского МВД по горячим следам задержали подозреваемого в регионе. Выяснилось, что молодой человек, студент одного из вузов Нижнего Новгорода, сам ранее стал жертвой аферистов. Под угрозами его заставили исполнять роль курьера: получать наличные у обманутых людей и передавать их организаторам схемы. Для выполнения этого задания он специально прилетел в Алтай, на такси добрался до условленного места, забрал пакет с деньгами и направлялся в Барнаул для вылета домой», – отметили в ведомстве.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ о мошенничестве в особо крупном размере. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полиция продолжает расследование, устанавливая возможных соучастников преступной группы и проверяя причастность студента к другим эпизодам.

