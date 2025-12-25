Россияне стали заметно больше тратить на видеоигры

В среднем на это развлечение у жителей страны уходит 1800 рублей

25 декабря 2025, 14:55, ИА Амител

Геймер, компьютер / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

С каждым годом жители России увеличивают свои расходы на индустрию видеоигр. Как сообщили РИА Новости представители сервиса "МТС Оплата", за последние 11 месяцев заметно возрос интерес к видеоиграм, что выражается в увеличении покупок новых игр и транзакций внутри игр на треть. Количество платежей, связанных с игровыми консолями, увеличилось в пять раз.

Средний платеж за игры в период с января по ноябрь 2025 года вырос на 13% по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув 1,8 тысячи рублей. Также зафиксировано увеличение частоты совершения платежей одним пользователем: с 2,9 до 3,1 раза.

Аналитики объясняют возросшую популярность игровых консолей, в частности, расширением возможностей для оплаты зарубежных сервисов. Самыми востребованными играми среди геймеров остаются PUBG Mobile и Genshin Impact.

Преимущественно игры и внутриигровые покупки оплачивают мужчины, на их долю приходится 91% платежей, в то время как на женщин – лишь 9%. Основная часть геймеров находится в возрасте от 25 до 34 лет – на эту возрастную группу приходится 56% всех платежей, связанных с играми. Вторая по величине группа – геймеры в возрасте от 18 до 24 лет, на которых приходится 32% платежей.