Самую низкую температуру на Земле зафиксировали в Якутии

Столбики термометров опустились до -56 градусов

25 декабря 2025, 15:35, ИА Амител

Зима / Фото: amic.ru
Зима / Фото: amic.ru

В Якутии 23 декабря отмечено значительное похолодание – термометры показали -56 градусов Цельсия. По данным Telegram-канала Mash, в тот момент эта отметка соответствовала абсолютному минимуму температуры на планете.

Согласно сообщению, в Якутии – 56°С ниже нуля, на данный момент это самая низкая температура, зафиксированная где-либо на Земле.

Метеорологи сообщили, что подобная температура была зарегистрирована в населенном пункте Делянкир, расположенном в Оймяконском районе.

Кроме того, отметку ниже -50 градусов зафиксировали в таких населенных пунктах, как Оймякон, Батамай, Усть-Мома, Бестях, Верхоянск, Жиганск и Усть-Нера. В Якутске 23 декабря столбики термометров опустились "лишь" до -44 градусов.

Прогнозируется, что в ближайшие дни в Якутии температура может упасть до -60 градусов, предупреждают синоптики.

Комментарии 3

Avatar Picture
@

16:20:58 25-12-2025

Ну то есть Антарктида со своими -89,2С - не земля, а блуждающий в мировом океане мегаогромный айсберг, да?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:46:57 26-12-2025

@ (16:20:58 25-12-2025) Ну то есть Антарктида со своими -89,2С - не земля, а блуждаю... Согласно сообщению, в Якутии – 56°С ниже нуля, на данный момент это самая низкая температура, зафиксированная где-либо на Земле.
Ключевая фраза - ДАННЫЙ МОМЕНТ.
А в Антарктиде сейчас лето.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:31:04 26-12-2025

@ (16:20:58 25-12-2025) Ну то есть Антарктида со своими -89,2С - не земля, а блуждаю... Антарктиды нету, это ледяная стена на краю земли, вы разве не знаете об этом?

  -2 Нравится
Ответить
