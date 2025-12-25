Самую низкую температуру на Земле зафиксировали в Якутии
Столбики термометров опустились до -56 градусов
25 декабря 2025, 15:35, ИА Амител
В Якутии 23 декабря отмечено значительное похолодание – термометры показали -56 градусов Цельсия. По данным Telegram-канала Mash, в тот момент эта отметка соответствовала абсолютному минимуму температуры на планете.
Согласно сообщению, в Якутии – 56°С ниже нуля, на данный момент это самая низкая температура, зафиксированная где-либо на Земле.
Метеорологи сообщили, что подобная температура была зарегистрирована в населенном пункте Делянкир, расположенном в Оймяконском районе.
Кроме того, отметку ниже -50 градусов зафиксировали в таких населенных пунктах, как Оймякон, Батамай, Усть-Мома, Бестях, Верхоянск, Жиганск и Усть-Нера. В Якутске 23 декабря столбики термометров опустились "лишь" до -44 градусов.
Прогнозируется, что в ближайшие дни в Якутии температура может упасть до -60 градусов, предупреждают синоптики.
16:20:58 25-12-2025
Ну то есть Антарктида со своими -89,2С - не земля, а блуждающий в мировом океане мегаогромный айсберг, да?
07:46:57 26-12-2025
@ (16:20:58 25-12-2025) Ну то есть Антарктида со своими -89,2С - не земля, а блуждаю... Согласно сообщению, в Якутии – 56°С ниже нуля, на данный момент это самая низкая температура, зафиксированная где-либо на Земле.
Ключевая фраза - ДАННЫЙ МОМЕНТ.
А в Антарктиде сейчас лето.
10:31:04 26-12-2025
@ (16:20:58 25-12-2025) Ну то есть Антарктида со своими -89,2С - не земля, а блуждаю... Антарктиды нету, это ледяная стена на краю земли, вы разве не знаете об этом?