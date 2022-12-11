Сериал «Папины дочки» вернется на экраны россиян спустя девять лет

Известный российский сериал «Папины дочки» вернётся на телеэкраны. Об этом сообщает «Интермедиа».

Спустя девять лет после последнего выпуска проект решили возродить. Режиссёром вновь станет Александр Жигалкин, а за создание сериала отвечает сервис Start.

Возвращение проекта состоится на телеканале СТС уже в 2023 году. В данный момент неизвестно, кто из актёров вернётся к своим ролям.

Напомним, что в сериале «Папины дочки» снимались Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Дарья Мельникова, Елизавета Арзамасова и Екатерина Старшова.

За 20 сезонов проекта были отсняты 410 серий.