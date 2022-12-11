Сериал «Папины дочки» вернется на экраны россиян спустя девять лет
Возвращение проекта состоится на телеканале СТС уже в 2023 году
11 декабря 2022, 14:23, Илья Звягинцев
Известный российский сериал «Папины дочки» вернётся на телеэкраны. Об этом сообщает «Интермедиа».
Спустя девять лет после последнего выпуска проект решили возродить. Режиссёром вновь станет Александр Жигалкин, а за создание сериала отвечает сервис Start.
Возвращение проекта состоится на телеканале СТС уже в 2023 году. В данный момент неизвестно, кто из актёров вернётся к своим ролям.
Напомним, что в сериале «Папины дочки» снимались Андрей Леонов, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Дарья Мельникова, Елизавета Арзамасова и Екатерина Старшова.
За 20 сезонов проекта были отсняты 410 серий.
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