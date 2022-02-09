Украдут любовь зрителей. В Барнауле выступит группа "Воровайки"

Группа “Воровайки” выступит в краевой столице 10 февраля 2022 года. Концерт пройдёт в ресторане “Барнаул” по адресу пр. Строителей, 29в. Начало — в 20:00.

Группу из трёх зажигательных девушек создали в 1999 году Юрий Алмазов и Спартак Арутюнян. В ноябре того же года вышел дебютный альбом, который сразу завоевал сердца многих слушателей своими простыми и в то же время глубокими песнями, где отражается душа, боль и радость русского человека.

“Воровайки” — это смесь шансона, блатной романтики, лирики и драйва. Группу по праву можно назвать культовой и легендарной. Даже спустя 20 лет артистки активно гастролируют и собирают аншлаги в любом российском (и не только) городе.

В Барнауле концерт проходит при поддержке радио Шансон 101,9 FM.

Добавим, что посетить мероприятие можно только при предъявлении паспорта и QR-кода, полученного после вакцинации, ПЦР-тестирования (пройденного не ранее чем за 48 часов до начала мероприятия) или официально перенесённого заболевания в последние 12 месяцев.