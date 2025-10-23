"Люблю тебя, как есть". Dомашний представит новый сериал о сильной женщине

В главной роли – Кристина Казинская

Кадр из сериала "Люблю тебя, как есть" / АО "Новый Канал"

23 октября 2025 года в 19:00 (по московскому времени) на телеканале Dомашний состоится премьера четырехсерийной мелодрамы "Люблю тебя, как есть" (16+). В сериале снялись Кристина Казинская, Ефим Петрунин и Дмитрий Кулаченко. История о женщине, которая, несмотря на успех и карьеру, сталкивается с непростыми выборами в личной жизни, затронет сердца зрителей.

О чем фильм?

В центре сюжета – Алина Капустина, успешная владелица сети кофеен. Несмотря на свою уверенность и деловую хватку, Алина решает скрыть свой статус от мужчины, которого она хочет завоевать. Суровый автослесарь Сергей не переносит карьеристок, и, чтобы завоевать его сердце, Алина решает выдать себя за простую кассиршу. Однако маленькая ложь вскоре перерастает в серьезную проблему, когда Алина осознает, что хочет выйти за Сергея замуж. А он не терпит обмана.

При этом в кафе, где она работает "продавщицей", начинает появляться ее бывший одноклассник Александр, с которым она никогда не ладила. Однако его ироничный характер и высокомерие заставляют Алину задуматься: может, чувства, которые она испытывает к Александру, – это любовь? Кого она выберет: правильного и надежного Сергея или противоречивого, но такого притягательного Александра? И сможет ли кто-то из них полюбить ее такой, какая она есть?

Кадры из сериала "Люблю тебя, как есть" / АО "Новый Канал"

Персонажи и их выборы

Сама Кристина Казинская описывает свою героиню Алину как сильную и рациональную женщину, которая всего добилась сама. Она уверенно стоит на ногах, не боится трудностей и всегда точно знает, чего хочет.

«Мне нравится, что история застает ее на пике: не в момент слабости, а когда она действительно нашла то, что ей нравится, занимается тем, что приносит ей удовольствие. Алина, несмотря на успешный бизнес и деловую хватку, осталась честной и искренней. Но определенные события в жизни заставили ее все пересмотреть», – говорит Кристина.

Ефим Петрунин исполнил роль Александра. Добрый и верный мужчина давно влюблен в Алину и не может представить свою жизнь без нее. Однако жизненные обстоятельства заставляют его скрывать свои настоящие чувства и казаться циничным и свободолюбивым.

«На самом деле внутри он – чувственный и чуткий человек, который умеет любить по-настоящему. И с Алиной он ощущает ту самую искреннюю любовь, от которой сердце бьется в бешеном ритме. В жизни важна искренность. Не стоит бояться эмоций, прятать их за масками. Необходимо быть более открытым и не скрывать свои чувства», – отмечает Ефим Петрунин.

Также в сериале снимались Аксинья Олейник, Евгений Касьяненко, Сергей Фомочкин, Геннадий Семенов, Елена Штарова, Александра Морозова, Татьяна Косач-Брындина, Алина Афанасьева, Ирина Чувашова, Станислав Кобозев, Кристина Спирина. Режиссер – Сергей Терещук.

