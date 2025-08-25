Маркетплейс "Свое Фермерство" обновил поиск запчастей и расширил каталог товаров

Новые функции платформы помогут быстро найти нужные комплектующие

25 августа 2025, 16:00

Планшет. Маркетплейс "Свое фермерство" / Фото: РСХБ

Маркетплейс "Свое Фермерство" предлагает свыше 6,8 млн товаров – за год каталог пополнился на три миллиона новых позиций. В разделе сельхозтехники собрали более 18 тысяч единиц оборудования от 650 поставщиков. Фермеры чаще всего ищут детали ходовой части, трансмиссии, ступицы, подшипники и масляные системы. Платформа стала удобнее: новые функции помогают быстрее подбирать необходимые запчасти и комплектующие.

Инструменты для удобного подбора

Поиск на сайте стал проще: теперь детали можно найти по коду на любой странице. Появились вкладка "Схемы" и атрибут "Количество деталей в узле", чтобы точнее подбирать комплектующие. Параметр "Применяемость" показывает, с какой маркой, моделью и узлом техники совместима деталь, чтобы избежать ошибок при заказе.

Интеграция с каталогом оборудования позволяет быстро сопоставлять запчасти с техникой, ускоряя закупку и снижая риск несоответствия.

Цифровая трансформация агробизнеса

«Мы понимаем, насколько критична скорость и точность при закупке запчастей – от этого напрямую зависит работа всей сельхозтехники, особенно в разгар сезона. Новые сервисы маркетплейса помогают пользователям быстро и точно находить нужные товары в одном месте, без риска простоев и лишних затрат», – отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова.

По ее словам, созданные РСХБ инструменты делают покупку запчастей удобной, безопасной и максимально точной. Это реальные решения для агробизнеса, где любая ошибка или простой оборудования обходятся дорого.

Как это помогает фермерам

Маркетплейс "Свое Фермерство" объединяет поставщиков и покупателей в единой цифровой экосистеме. Новые функции подбора запчастей помогают сельхозпредприятиям работать быстрее, эффективнее и экономить ресурсы, делая отрасль более конкурентоспособной.

