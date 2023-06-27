Маткапитал планируют увеличить почти до 1 млн рублей

Если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго ей положена доплата

27 июня 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: amic.ru

К 2026 году материнский капитал увеличится до 668 тысяч рублей на первого ребенка и до 883 тысяч рублей на второго, пишет РБК.

"Это следует из материалов к бюджету Фонда пенсионного и социального страхования России на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов", – отмечает издание.

Индексировать маткапитал будут на прогнозируемый размер инфляции. Таким образом, в 2024 году выплата увеличится на 5,3% – до 618,1 тыс. рублей и 816,7 тыс. рублей на первого и второго ребенка соответственно.

Если семья уже получила маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго ей положена доплата в размере 198,7 тыс. рублей.

В 2025 году маткапитал увеличится на 4% и будет составлять 642,8 тыс. рублей на первого ребенка, 849,4 тыс. рублей – на второго.

В 2026 году индексация также планируется на 4%. Размер выплаты на первого ребенка увеличится до 668,5 тыс. рублей, на второго – до 883,4 тыс. рублей.

Ранее в России предложили давать маткапитал за третьего и всех остальных детей.