324 новых случая заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае

Один человек скончался от COVID-19 за минувшие сутки в Алтайском крае. Как сообщает федеральный оперштаб на странице «Стопкоронавирус.рф», в регионе выявили ещё 324 новых случая заражения.

Госпитализировали 78 человек, что почти в два раза превышает показатели предыдущего дня. Выздоровели 64 пациента.

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Здоровье Только рекомендации. На Алтае пока не планируют возобновлять обязательный масочный режим

Напомним, что, по словам начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Натальи Красильниковой, вопрос возвращения обязательного масочного режима в Алтайском крае пока не стоит. Специалист отмечает, что эпидемиологических оснований для введения ограничений на данный момент нет.