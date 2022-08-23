324 новых случая заражения COVID-19 зафиксировали в Алтайском крае
Госпитализировали 78 человек, что почти в два раза превышает показатели предыдущего дня
23 августа 2022, 16:49
Один человек скончался от COVID-19 за минувшие сутки в Алтайском крае. Как сообщает федеральный оперштаб на странице «Стопкоронавирус.рф», в регионе выявили ещё 324 новых случая заражения.
Госпитализировали 78 человек, что почти в два раза превышает показатели предыдущего дня. Выздоровели 64 пациента.
Напомним, что, по словам начальника отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Натальи Красильниковой, вопрос возвращения обязательного масочного режима в Алтайском крае пока не стоит. Специалист отмечает, что эпидемиологических оснований для введения ограничений на данный момент нет.
Комментарии
Новости партнеров