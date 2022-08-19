Два человека с коронавирусом скончались в Алтайском крае за сутки

Два человека с COVID-19 скончались в Алтайском крае за последние сутки, свидетельствуют данные сайта «Стопкоронавирус.рф».

Также в регионе выявили 323 новых случая заражения, госпитализировали с ковидом 45 человек.

185 пациентов за минувшие сутки выздоровели.

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Здоровье В Алтайском крае могут вернуть масочный режим по рекомендации Роспотребнадзора

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал регионам, в которых за неделю фиксируют больше 50 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей, ввести масочный режим. Алтайский край под эти требования попадает.

На данный момент к маскам рекомендовали вернуться уже в ряде регионов России. Среди них, в частности, Республика Алтай, Новосибирская область и Кузбасс. В Бурятии же вовсе вернули обязательный масочный режим.