Фонтан и плитка. Как идёт благоустройство сквера на проспекте Строителей в Барнауле

Благоустройство сквера на проспекте Строителей в Барнауле (перед ТЦ Galaxy) постепенно приближается к финалу. Рабочие уже положили плитку и асфальт, посадили новые деревья и посеяли газоны, а также сделали освещение.

Сквер перед зданием на проспекте Строителей, 45, создали практически с нуля в 2022 году. За время благоустройства там появилась мощённая плиткой аллея и площадь, газоны и фонтан. Рабочие снесли аварийные тополя и кустарники и высадили более 550 новых. Среди них пирамидальные тополя, ели, липы и черёмуха. Для газонов и деревьев предусмотрена система автоматического полива. Также в августе 2022 года открылся памятник строителям, который стал частью этого общественного пространства.

Вскоре в сквере должны появиться урны, лавочки, малые архитектурные формы, сейчас закачивается устройство фонтана, который уже выложили декоративным камнем.

С другой стороны здания на пр. Строителей, 45, также создаётся благоустроенная общественная территория. К зиме работы уже должны быть закончены.

Обустройством сквера занимается ООО «Первый», которому принадлежит объект на пр. Строителей, 45. Администрация Железнодорожного района Барнаула контролирует работу. Старый «офисник» рабочие также реконструируют. У него появился дополнительный этаж, пристройка и новый фасад.

Напомним, что в этом году в Барнауле благоустроили сквер медиков у главного корпуса Алтайского медицинского университета, набережную Оби, аллею на улице Малахова, провели первый этап реконструкции парка «Юбилейный» и установили стелу «Город трудовой доблести». Сейчас всё ещё идёт обновление сквера у «Байк-бара» и озера в парке «Изумрудный».

Новости

Общество Новые парки, скверы и набережная. Сколько общественных территорий создали или обновили в Барнауле в этом году?