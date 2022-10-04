Названы секреты успеха сексуальных женщин, вызывающих желание у окружающих

Женская сексуальность не зависит от внешности, поэтому её невозможно добиться неимоверными усилиями в спортзале или с помощью пластического хирурга, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на психолога-сексолога Каролину Путинцеву.

«Мужчины считают сексуальной женщину, которая не боится смотреть в глаза, у неё лёгкая и красивая походка, мягкие жесты, приятная улыбка, запах и тембр голоса», — указала эксперт.

При этом можно научиться двигаться красиво и призывно смотреть, но если это не идёт от души, то это не поможет стать по-настоящему сексуальной.

Также никакого отношения к сексуальности не имеют чулки, мини-платье, шпильки и красная помада, о которых любят рассказывать на «курсах по соблазнению». Более того, подчеркнула Путинцева, в таком образе соблазнительницы сложно долго находиться, особенно если это не свойственно какой-либо конкретной женщине, причём это лишь будет отталкивать мужчину.

Тем, кому мешает скованность и стеснительность, Путинцева рекомендовала обратиться к психологам, которые помогут преодолеть внутренние барьеры на пути к сексуальности.

Ранее психолог Светлана Тропманн объяснила, почему женщины влюбляются в «будоражащих» женатых мужчин.