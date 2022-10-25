Психотерапевт объяснил, что «лелеет и взращивает» мужчина, выбирая женщин помоложе

Врач-психотерапевт Антон Денисенков назвал «Известиям» несколько причин, заставляющих мужчин выбирать женщин моложе себя.

Эксперт напомнил, что в природе доминирующий самец всегда выбирает самку, возраст которой укладывается в наиболее благоприятные для произведения потомства физиологические рамки.

Также мужчин привлекает, что с более молодой женщиной легче установить собственные правила во взаимоотношениях за счёт отсутствия у неё опыта.

Кроме того, зрелый мужчина вызывает интерес у молодой спутницы, поскольку для неё он кладезь информации — от обычного совета до различных историй из жизни.

«Самый важный момент — с молодой особой молодеем и мы. Также повышается либидо, а либидо — это не просто желание, это жизненная энергия, которую мы должны лелеять и взращивать», — указал Денисенков.

Ранее психолог Татьяна Журавлёва объяснила, почему женщины ищут «папиков».