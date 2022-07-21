Сибирские вирусологи рассказали, под какие болезни маскируется оспа обезьян

Как отличить оспу обезьян, которая сейчас активно распространяется по миру, от других болезней? В этом вопросе разбиралась «КП-Новосибирск».

«Первые симптомы очень похожи на обычную респираторную инфекцию. Болит горло, мышцы болят, боль в спине. Заболевание начинается, как обычное. Потом, если начинают микроязвочки появляться, уже надо брать пробы», — рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.

Он подчеркнул, что болезней, для которых характерна сыпь — несколько. Поэтому проблемы с кожей — это не сигнал об оспе обезьян, но лучше позвонить в поликлинику.

Подхватить оспу обезьян можно, например, поев из общей посуды с зараженным, или поцеловав инфицированного человека.

Академик отметил, что ущерб от этого заболевания должен быть намного меньше, чем от натуральной оспы и коронавирусной инфекции.

«Сейчас исследуется вопрос, насколько вирус оспы обезьян адаптировался к человеку за эти вспышки, что были в Европе. Он может адаптироваться так, что станет респираторной инфекцией. Но смертность от него, конечно, намного меньше, чем от вируса натуральной оспы, которая была на уровне 25-30%», — подчеркнул Нетесов.

Новосибирские врачи уже отрабатывают действия на случай, если оспа обезьян пойдет по регионам.

«Мы провели учебу специалистов — как врачей, так и среднего медицинского персонала по всей территории области, потому что не знаем, где впервые окажется пациент», — пояснила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.