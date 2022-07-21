Сибирские вирусологи рассказали, под какие болезни маскируется оспа обезьян
Новосибирские врачи уже отрабатывают действия на случай, если инфекция пойдет по регионам
Как отличить оспу обезьян, которая сейчас активно распространяется по миру, от других болезней? В этом вопросе разбиралась «КП-Новосибирск».
«Первые симптомы очень похожи на обычную респираторную инфекцию. Болит горло, мышцы болят, боль в спине. Заболевание начинается, как обычное. Потом, если начинают микроязвочки появляться, уже надо брать пробы», — рассказал заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов.
Он подчеркнул, что болезней, для которых характерна сыпь — несколько. Поэтому проблемы с кожей — это не сигнал об оспе обезьян, но лучше позвонить в поликлинику.
Подхватить оспу обезьян можно, например, поев из общей посуды с зараженным, или поцеловав инфицированного человека.
Академик отметил, что ущерб от этого заболевания должен быть намного меньше, чем от натуральной оспы и коронавирусной инфекции.
«Сейчас исследуется вопрос, насколько вирус оспы обезьян адаптировался к человеку за эти вспышки, что были в Европе. Он может адаптироваться так, что станет респираторной инфекцией. Но смертность от него, конечно, намного меньше, чем от вируса натуральной оспы, которая была на уровне 25-30%», — подчеркнул Нетесов.
Новосибирские врачи уже отрабатывают действия на случай, если оспа обезьян пойдет по регионам.
«Мы провели учебу специалистов — как врачей, так и среднего медицинского персонала по всей территории области, потому что не знаем, где впервые окажется пациент», — пояснила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.