В России разработали вакцину против нового штамма COVID-19
У препарата новый антигенный состав
21 августа 2022, 17:30, Никита Черников
В России создали вакцину от COVID-19 с новым антигенным составом, рассказал «Интерфаксу» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что разработка препарата связана с появлением штамма «дельтакрон».
«Мы ждём, пока Минздрав введёт регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав „Спутника V“ на другой», — пояснил учёный.
Напомним, новый подвид коронавируса «дельтакрон» выявили учёные из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге. Он уникален тем, что является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».
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