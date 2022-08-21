В России разработали вакцину против нового штамма COVID-19

В России создали вакцину от COVID-19 с новым антигенным составом, рассказал «Интерфаксу» глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что разработка препарата связана с появлением штамма «дельтакрон».

«Мы ждём, пока Минздрав введёт регуляторику, которая позволит заменить один антигенный состав „Спутника V“ на другой», — пояснил учёный.

Напомним, новый подвид коронавируса «дельтакрон» выявили учёные из Института гриппа имени Смородинцева в Санкт-Петербурге. Он уникален тем, что является гибридом штаммов «дельта» и «омикрон».