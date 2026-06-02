Мединский указал на искажение истории в странах постсоветского пространства
Он призвал активизировать работу по популяризации достоверных исторических знаний
02 июня 2026, 12:58, ИА Амител
Владимир Мединский, помощник президента России, в интервью медиапроекту "Эксперт" заявил о совместной работе России с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией по вопросам "переписывания истории".
По словам Мединского, речь идет о сюжете, в котором Россия якобы нападала и колонизировала.
«Россия не вправе запрещать независимым государствам формировать свои исторические нарративы, но можно вести конструктивный диалог с этими странами», — отметил он.
Мединский выразил обеспокоенность тем, что содержание школьных учебников в некоторых странах может способствовать разжиганию межнациональной розни.
Он подчеркнул, что мигранты, обученные в таких условиях, могут проявлять агрессию по отношению к России и русским, что, в свою очередь, вызывает негативную реакцию со стороны местного населения.
Ранее amic.ru писал о самых известных женщинах в истории Барнаула.
13:33:06 02-06-2026
«Россия не вправе запрещать независимым государствам формировать свои исторические нарративы, но можно вести конструктивный диалог с этими странами», — отметил Мединский///////
Почему не вправе? Учебники в основном печатают на российские деньги и в РФ. Независимых государств нет в природе, моё мнение. Поэтому либо общие исторические нарративы, либо вражеские.
13:41:59 02-06-2026
Мединский?! Это тот, который в питере с проникновенной речью открывал памятную доску Манергейму?
16:15:38 02-06-2026
Змей (13:41:59 02-06-2026) Мединский?! Это тот, который в питере с проникновенной речью... Он самый!
13:49:06 02-06-2026
искажение истории это шаблон разрушения этих государств
на украине начиналось с того что историю переделали под некую оккупацию а сегодня переименовали в киеве проспект Ленина в проспект бандеры - улицу которая ведет а Бабьему Яру. И торжественно переносят остатки лидеров ОУН туда и там перезахоранивают со всеми воинскими государственными почестями. Палачей убивших две трети населения киева и сжигавших деревни в Беларуссии. Вот до чего дошло а толи еще будет!
13:53:09 02-06-2026
А вычеркивать из собственного учебника кусок про депортацию чеченцев в 1944 это не переписывание истории?
14:05:28 02-06-2026
Гость (13:53:09 02-06-2026) А вычеркивать из собственного учебника кусок про депортацию ... А про татар, которых из разных мест, в том числе из союзных республик, специально в Крым перевозили, чтобы русских там разбавить, правда? Тоже в учебниках вроде нет
14:44:38 02-06-2026
Гость (13:53:09 02-06-2026) А вычеркивать из собственного учебника кусок про депортацию ...
А за что их депортировали?
15:26:44 02-06-2026
Гость (14:44:38 02-06-2026) А за что их депортировали?...
За борьбу с советской властью и коллаборационизм с немецким режимом. Такова официальная историческая версия. Пришлось Мединскому срочно извиняться за свой учебник
16:17:48 02-06-2026
Гость (14:44:38 02-06-2026) А за что их депортировали?... Они кстати знают за что!...
16:48:39 02-06-2026
Гость (14:44:38 02-06-2026) А за что их депортировали?... Они это не любят вспоминать. Но надо им постоянно напоминать об этом.
17:19:06 02-06-2026
Гость (14:44:38 02-06-2026) А за что их депортировали?... За то, что предали Родину и перешли на сторону противника, служить Гитлеру.
18:46:20 02-06-2026
Гость (17:19:06 02-06-2026) За то, что предали Родину и перешли на сторону противника, с... Именно! Но вопрошающему про их депортацию об этом неизвестно. Хоть и пытается из себя "правозащитника" местечкового вылепить.
16:20:06 02-06-2026
Гость (13:53:09 02-06-2026) А вычеркивать из собственного учебника кусок про депортацию ... Много кого депортировали, но это другое.
15:55:12 02-06-2026
Закрывать мавзолей на 9 мая - это переписывание истории или нет?
15:56:28 02-06-2026
Вот пусть для начала своего босса спросит почему каждый год драпируют фанерой усыпальницу основателя государства, победившего фашизм.
16:17:08 02-06-2026
А прятать мавзолей на День Победы!!!???
Это не искажение истории???!!!
Мединский!?
19:27:31 02-06-2026
Не воспринимаю всерьёз этого клоуна после его заявления на переговорах, что мы 21 год воевали, а вы типа так сможете? Да у европейцев была вообще 100-летняя война, нашёл чем их испугать.