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Мединский указал на искажение истории в странах постсоветского пространства

Он призвал активизировать работу по популяризации достоверных исторических знаний

02 июня 2026, 12:58, ИА Амител

История / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
История / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Владимир Мединский, помощник президента России, в интервью медиапроекту "Эксперт" заявил о совместной работе России с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией по вопросам "переписывания истории".

По словам Мединского, речь идет о сюжете, в котором Россия якобы нападала и колонизировала.

«Россия не вправе запрещать независимым государствам формировать свои исторические нарративы, но можно вести конструктивный диалог с этими странами», — отметил он.

Мединский выразил обеспокоенность тем, что содержание школьных учебников в некоторых странах может способствовать разжиганию межнациональной розни.

Он подчеркнул, что мигранты, обученные в таких условиях, могут проявлять агрессию по отношению к России и русским, что, в свою очередь, вызывает негативную реакцию со стороны местного населения.

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Экзамен, ЕГЭ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

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Россия Политика история
       

Комментарии 17

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Гость

13:33:06 02-06-2026

«Россия не вправе запрещать независимым государствам формировать свои исторические нарративы, но можно вести конструктивный диалог с этими странами», — отметил Мединский///////
Почему не вправе? Учебники в основном печатают на российские деньги и в РФ. Независимых государств нет в природе, моё мнение. Поэтому либо общие исторические нарративы, либо вражеские.

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Змей

13:41:59 02-06-2026

Мединский?! Это тот, который в питере с проникновенной речью открывал памятную доску Манергейму?

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Гость

16:15:38 02-06-2026

Змей (13:41:59 02-06-2026) Мединский?! Это тот, который в питере с проникновенной речью... Он самый!

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майор

13:49:06 02-06-2026

искажение истории это шаблон разрушения этих государств
на украине начиналось с того что историю переделали под некую оккупацию а сегодня переименовали в киеве проспект Ленина в проспект бандеры - улицу которая ведет а Бабьему Яру. И торжественно переносят остатки лидеров ОУН туда и там перезахоранивают со всеми воинскими государственными почестями. Палачей убивших две трети населения киева и сжигавших деревни в Беларуссии. Вот до чего дошло а толи еще будет!

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Гость

13:53:09 02-06-2026

А вычеркивать из собственного учебника кусок про депортацию чеченцев в 1944 это не переписывание истории?

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Гость

14:05:28 02-06-2026

Гость (13:53:09 02-06-2026) А вычеркивать из собственного учебника кусок про депортацию ... А про татар, которых из разных мест, в том числе из союзных республик, специально в Крым перевозили, чтобы русских там разбавить, правда? Тоже в учебниках вроде нет

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Гость

14:44:38 02-06-2026

Гость (13:53:09 02-06-2026) А вычеркивать из собственного учебника кусок про депортацию ...
А за что их депортировали?

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Гость

15:26:44 02-06-2026

Гость (14:44:38 02-06-2026) А за что их депортировали?...
За борьбу с советской властью и коллаборационизм с немецким режимом. Такова официальная историческая версия. Пришлось Мединскому срочно извиняться за свой учебник

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Гость

16:17:48 02-06-2026

Гость (14:44:38 02-06-2026) А за что их депортировали?... Они кстати знают за что!...

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Гость

16:48:39 02-06-2026

Гость (14:44:38 02-06-2026) А за что их депортировали?... Они это не любят вспоминать. Но надо им постоянно напоминать об этом.

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Гость

17:19:06 02-06-2026

Гость (14:44:38 02-06-2026) А за что их депортировали?... За то, что предали Родину и перешли на сторону противника, служить Гитлеру.

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Гость

18:46:20 02-06-2026

Гость (17:19:06 02-06-2026) За то, что предали Родину и перешли на сторону противника, с... Именно! Но вопрошающему про их депортацию об этом неизвестно. Хоть и пытается из себя "правозащитника" местечкового вылепить.

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Гость

16:20:06 02-06-2026

Гость (13:53:09 02-06-2026) А вычеркивать из собственного учебника кусок про депортацию ... Много кого депортировали, но это другое.

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Гость

15:55:12 02-06-2026

Закрывать мавзолей на 9 мая - это переписывание истории или нет?

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Вася

15:56:28 02-06-2026

Вот пусть для начала своего босса спросит почему каждый год драпируют фанерой усыпальницу основателя государства, победившего фашизм.

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Гость

16:17:08 02-06-2026

А прятать мавзолей на День Победы!!!???
Это не искажение истории???!!!
Мединский!?

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Гость

19:27:31 02-06-2026

Не воспринимаю всерьёз этого клоуна после его заявления на переговорах, что мы 21 год воевали, а вы типа так сможете? Да у европейцев была вообще 100-летняя война, нашёл чем их испугать.

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