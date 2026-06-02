Он призвал активизировать работу по популяризации достоверных исторических знаний

02 июня 2026, 12:58, ИА Амител

История / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Владимир Мединский, помощник президента России, в интервью медиапроекту "Эксперт" заявил о совместной работе России с Казахстаном, Белоруссией, Узбекистаном и Киргизией по вопросам "переписывания истории".

По словам Мединского, речь идет о сюжете, в котором Россия якобы нападала и колонизировала.

«Россия не вправе запрещать независимым государствам формировать свои исторические нарративы, но можно вести конструктивный диалог с этими странами», — отметил он.

Мединский выразил обеспокоенность тем, что содержание школьных учебников в некоторых странах может способствовать разжиганию межнациональной розни.

Он подчеркнул, что мигранты, обученные в таких условиях, могут проявлять агрессию по отношению к России и русским, что, в свою очередь, вызывает негативную реакцию со стороны местного населения.

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