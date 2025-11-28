МегаФон улучшил мобильную связь в Барнауле

Обновленная сеть обеспечивает высокую скорость и стабильность

Базовая станция / Фото: пресс-служба компании "МегаФон"

В Барнауле теперь доступна более быстрая и стабильная мобильная связь. МегаФон модернизировал около 90 базовых станций, что позволило значительно расширить зону покрытия 4G* и повысить эффективность сети. Обновления коснулись не только жилых районов, но и социальных, культурных объектов, парков, вокзалов и рекреационных зон.

Для улучшения работы сети инженеры оператора перевели частоты из устаревшего стандарта 3G в более современный LTE*. Кроме того, добавили дополнительные слои в сеть 4G, что повысило среднюю скорость интернета в Барнауле до 35 Мбит/с. Благодаря внедрению технологии VoLTE*, теперь абоненты могут совершать голосовые звонки и, не теряя качества связи, одновременно пользоваться интернетом.

«Конечный результат наших работ – это максимальный комфорт пользователя в повседневной цифровой среде. Это касается практически всех аспектов жизни: от просмотра онлайн-контента и быстрой загрузки фотографий в облачные хранилища до эффективного применения телемедицины», – сказала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

По ее словам, работы по модернизации сети стали ответом на растущий спрос на мобильный интернет. В 2025 году жители Барнаула использовали на 6% больше трафика по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о высоком уровне потребности в более быстрых и качественных интернет-услугах. МегаФон продолжает улучшать сеть, чтобы удовлетворить потребности пользователей.

