Генерал‑полковник Александр Чайко возглавил ВКС России

Герой России с опытом командования в Сирии и на Восточном военном округе вступил в новую должность

04 мая 2026, 19:51, ИА Амител

Генерал‑полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно‑космических сил России — это подтвердил источник РБК, знакомый с кадровым решением, а также источник, близкий к Минобороны.

Ранее пост командующего ВКС занимал генерал Виктор Афзалов. Он сменил на этой должности Сергея Суровикина в октябре 2023 года, до этого Афзалов был начальником Главного штаба ВКС.

Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. Его профессиональный путь начался с окончания Московского высшего общевойскового командного училища. Затем, в 2001 году, он завершил обучение в Общевойсковой академии Вооруженных Сил имени М. В. Фрунзе, а в 2012 году — в Военной академии Генштаба. В ходе службы Чайко прошел путь от командира разведывательного взвода до командующего Первой танковой армией Западного военного округа. В его карьере — должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, командующего общевойсковой армией Западного военного округа, начальника штаба — первого заместителя, а также командующего войсками Восточного военного округа. В 2019 году его назначили заместителем начальника Генштаба. С сентября 2019 года по июнь 2021 года Александр Чайко командовал российской группировкой в Сирии. После этого он возглавил Восточный военный округ — позже на этой должности его сменил генерал Рустам Мурадов. Генерал Чайко удостоен звания Героя России, по данным СМИ, награда была присвоена закрытым указом в 2020 году.