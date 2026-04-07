В регионах продолжение работы часто остается необходимостью, а не выбором, а состояние здоровья не всегда позволяет оставаться на прежнем месте

07 апреля 2026, 15:22, ИА Амител

Пенсионер, работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В ближайшие годы в России работа после выхода на пенсию может стать распространенной практикой, заявил в интервью "Газете.ru" эксперт по финансам и бизнес-аналитик Pronline Дмитрий Трепольский. По его мнению, через пять-десять лет продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию станет социальной нормой.

«Переход от концепции "заслуженного отдыха" к активной жизни уже происходит. Одна из главных причин — дефицит кадров и государственные стимулы. С 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться, что снимет один из основных барьеров для официального трудоустройства после выхода на пенсию. Ранее люди часто выбирали между легальным заработком и сохранением покупательной способности пенсий. Основной мотив для продолжения работы — экономическая необходимость», — подчеркнул эксперт.

Трепольский также отметил, что текущий коэффициент замещения пенсий не позволяет большинству россиян поддерживать привычный уровень жизни без дополнительных доходов. Однако дело не только в деньгах. На рынке труда формируется тенденция к активному долголетию: работа становится способом сохранить социальные связи, когнитивную активность и профессиональную идентичность.

«Работодатели все чаще рассматривают сотрудников старшего возраста как стабильный и лояльный кадровый ресурс. В условиях дефицита кадров и низкой безработицы компании в различных отраслях, таких как медицина, образование и промышленность, ценят опыт и наставнический потенциал пожилых работников. Предприятия адаптируют рабочие места для возрастных сотрудников, так как удерживать опытных специалистов дешевле, чем постоянно искать новых», — добавил специалист.

Однако переход к массовой занятости после выхода на пенсию пока не всегда доброволен. В крупных городах это часто осознанный выбор, а в регионах и на тяжелых работах продолжение трудовой деятельности нередко остается необходимостью.