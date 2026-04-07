Работа после пенсии может стать нормой в России через пять-десять лет
В регионах продолжение работы часто остается необходимостью, а не выбором, а состояние здоровья не всегда позволяет оставаться на прежнем месте
07 апреля 2026, 15:22, ИА Амител
В ближайшие годы в России работа после выхода на пенсию может стать распространенной практикой, заявил в интервью "Газете.ru" эксперт по финансам и бизнес-аналитик Pronline Дмитрий Трепольский. По его мнению, через пять-десять лет продолжение трудовой деятельности после выхода на пенсию станет социальной нормой.
«Переход от концепции "заслуженного отдыха" к активной жизни уже происходит. Одна из главных причин — дефицит кадров и государственные стимулы. С 2025 года пенсии работающих пенсионеров будут индексироваться, что снимет один из основных барьеров для официального трудоустройства после выхода на пенсию. Ранее люди часто выбирали между легальным заработком и сохранением покупательной способности пенсий. Основной мотив для продолжения работы — экономическая необходимость», — подчеркнул эксперт.
Трепольский также отметил, что текущий коэффициент замещения пенсий не позволяет большинству россиян поддерживать привычный уровень жизни без дополнительных доходов. Однако дело не только в деньгах. На рынке труда формируется тенденция к активному долголетию: работа становится способом сохранить социальные связи, когнитивную активность и профессиональную идентичность.
«Работодатели все чаще рассматривают сотрудников старшего возраста как стабильный и лояльный кадровый ресурс. В условиях дефицита кадров и низкой безработицы компании в различных отраслях, таких как медицина, образование и промышленность, ценят опыт и наставнический потенциал пожилых работников. Предприятия адаптируют рабочие места для возрастных сотрудников, так как удерживать опытных специалистов дешевле, чем постоянно искать новых», — добавил специалист.
Однако переход к массовой занятости после выхода на пенсию пока не всегда доброволен. В крупных городах это часто осознанный выбор, а в регионах и на тяжелых работах продолжение трудовой деятельности нередко остается необходимостью.
«Основной фактор, ограничивающий занятость пенсионеров, — состояние здоровья: не все могут выполнять прежнюю работу из-за физических возможностей», — заключил Трепольский.
15:28:18 07-04-2026
это НЕ ДОЛЖНО быть нормой.. я бы работала за зарплату депутатов хоть лет 30-40
15:45:14 07-04-2026
Гость (15:28:18 07-04-2026) это НЕ ДОЛЖНО быть нормой.. я бы работала за зарплату депута... Сволота желает и дальше кататься на шее народа.
15:41:26 07-04-2026
Работают на пенсии не от хорошей жизни. Лет через 20 вполне может стать нормой выходить в пенсию в 70 лет, а через 30 - отсутствие пенсии как таковой, а через 40 - не можешь работать - сразу на эвтаназию. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко... =(
16:14:02 07-04-2026
ыть (15:41:26 07-04-2026) Работают на пенсии не от хорошей жизни. Лет через 20 вполне... Надо быть людьми с человеческим достоинством и не позволять этим могильщикам так с нами обходиться.
20:56:30 07-04-2026
Можно в ментовку устроиться, там рано на пенсию выходят!
21:34:28 07-04-2026
Гость (20:56:30 07-04-2026) Можно в ментовку устроиться, там рано на пенсию выходят! ... Или Родину защищать.
15:42:12 07-04-2026
у кого дети не могут помогать, те и так работают.
если один из пенсионеров умер, то все - зубы на полку
15:52:26 07-04-2026
"Работа после пенсии может стать нормой в России через пять-десять лет"--------
Спасибо Едорасам из сожрем россию...
16:11:56 07-04-2026
Надо же ,уже работу после 65 лет(как возраст выхода на пенсию) рассматривают как норму . Это бессовестная наглость заставлять пожилых людей ,потерявших в большинстве своём здоровье ,продолжать зарабатывать себе на чечевичную похлёбку.Вот это у нас социальное государство.Всё критикуем страны запада за потребительский подход к населению.Видно понравилось пользоваться нашими пенсионными денежками по своему усмотрению,хочется ещё?Прекратите эту грабительскую ,якобы солидарную систему,введите индивидуальные счета отчислений и переводите эти деньги каждому гражданину в зарплату.Я не хочу кормить многочисленных дармоедов за свой счёт.Пусть их обрабатывает государство.Поприсвоили себе все богатства ,все недра,а для людей у них ,как всегда денег нет.
16:27:47 07-04-2026
Афиноген (16:11:56 07-04-2026) Надо же ,уже работу после 65 лет(как возраст выхода на пенси... А нынешних пенсионеров усыпить? Если деньги будут перечисляться тебе на накопительный счет - то откуда возьмутся деньги на пенсии? Деньги нынешних пенсионеров ушли предыдущим.
17:18:30 07-04-2026
Гость (16:27:47 07-04-2026) А нынешних пенсионеров усыпить? Если деньги будут перечислят...
Или можно проверить депутатов, министров, губернаторов, бывших спортсменок. Закончить СВО. Провести независимый аудит гос.корпораций и крупных гос.проектов. Вычистить мафию ритуальщиков из одной небезызвестной структуры. Урезать дотации неприкасаемым республикам. Назначить налоги религиозным организациям, заставив их вести публичную бухгалтерию.
19:07:27 07-04-2026
Гость (17:18:30 07-04-2026) Или можно проверить депутатов, министров, губернаторов, ... Все выше перечисленное какое отношение имеет к пенсиям и пенсионному фонду? Больше напоминает - Взять все и поделить! 9с) П.П. Шариков.
18:48:32 07-04-2026
Гость (16:27:47 07-04-2026) А нынешних пенсионеров усыпить? Если деньги будут перечислят... Слышь, ты, счетовод! А где деньги НЫНЕШНИХ пенсионеров?! Втираешь тут бред чиновничий ..
19:01:21 07-04-2026
Кхм... (18:48:32 07-04-2026) Слышь, ты, счетовод! А где деньги НЫНЕШНИХ пенсионеров?! Вти... Так они ушли предыдущим поколениям. Или ты думаешь их где то штабелями складируют? На то и есть - солидарная система. Нынешние работники платят нынешним пенсионерам. Состарятся, уйдут на пенсию? Подросшее поколение будет платить им пенсию Вот так вот, счетовод.
11:37:01 08-04-2026
Гость (16:27:47 07-04-2026) А нынешних пенсионеров усыпить? Если деньги будут перечислят... воровать перестать не пробовали, не? И всем на все хватит, даже без отчислений. Нас населения то с гулькин нос на такую территорию, а на ней одних только ресурсов - весь мир прокормить и обогреть хватит. У других стран этого вообще нету, а живут в 15 раз лучше нас почему то? И это только то что лежит в земле и растет на ней, а если бы вместо военных авантюр деньги на развитие промышленности и науки пустили, как в развитых странах? Вы сравните нас Китаем, при наших одинаковых возможностях и состоянии на старте, во что он превратился буквально за 25 лет и во что мы? Мы все еще страна третьего мира, как папуасы. А вы отчисляя условно 30 лет по 50000р. в месяц на пенсию, будете получать в итоге 15000р. и то не факт, что тоже эти же 30 лет. Вот и считайте. Где деньги Зин? Когда вы уже мозг включать начнете то не пойму? А если не хотите думать, так и не нойте, что с вами так обращаются, все сами заслужили.
13:33:51 08-04-2026
Гость (11:37:01 08-04-2026) воровать перестать не пробовали, не? И всем на все хватит, д... Если б ты отчислял по 50 000 р на пенсию, значит зарплата у тебя 250 000 р и ты депутат или чинуша, значит пенсия в 15 000 р тебе не грозит. . А все остальное тобой перечисленное к пенсии никакого отношения не имеет.
16:55:38 07-04-2026
Ну-ну, а где работать то будут, тут после 45-то уже проблема устроиться, не берут, старый и наплевать им на твою квалификацию и опыт.
17:08:14 07-04-2026
Прикол еще в том что если ты вышел на пенсию, но продолжаешь официально работать, то сколько бы ты ни работал и сколько бы ты ни зарабатывал, хоть миллиард, с которых работодатель платит за тебя ЕСН, ты с этих платежей ничего не получишь, баллов больше тебе никто не начислит и пенсию не пересчитают, все выплаты идут в черную дыру под названием Пенсионный фонд. А ты будешь получать свою копеечную ранее назначенную пенсию и то что заработаешь.
17:11:04 07-04-2026
"Однако дело не только в деньгах.."
Да ладно? Не, ну может у кого-то имеются миллионы на старость и при этом никакой личной жизни, то возможно от скуки и жесткого одиночества он и захочет подработать каким-нить помощником депутата, но все же понимают..
18:19:48 07-04-2026
Роботы будут тяжкую работу выполнять. Пенсионеры будут роботов всевозможных собирать и обслуживать, а в отпуска круиз по океанам?
19:01:25 07-04-2026
Гость (18:19:48 07-04-2026) Роботы будут тяжкую работу выполнять. Пенсионеры будут робот... Одна из главных причин — дефицит кадров.. - разговор то о пенсионерах, не о роботах и автоматизации! Где и кто видел эти планы? Разговоры и предложения просто работать до .. упора.
18:37:12 07-04-2026
Чувствую , опять антисоветчину снимать будут за много денег , иначе народ станет искать варианты в истории.
19:13:42 07-04-2026
Или можно проверить депутатов, министров, губернаторов, бывших спортсменок. Закончить СВО. Провести независимый аудит гос.корпораций и крупных гос.проектов. Вычистить мафию ритуальщиков из одной небезызвестной структуры. Урезать дотации неприкасаемым республикам. Назначить налоги религиозным организациям, заставив их вести публичную бухгалтерию.
Слишков умно и крайне невыгодно для государственных ворюг, поэтому никогда так не будет, по крайней мере ещё лет сто.
19:41:54 07-04-2026
Все едем за 10 лет до наступления пенсионного возраста в Москву, отрабатываем там эти 10 лет, выходим на пенсию с московскими доплатами и только тогда и можем не работать на пенсии...
21:19:56 07-04-2026
...Работодатель отчисляет в Социальный фонд (объединенные ПФР и ФСС) 22% от зарплаты сотрудника... !!!!!!
13:45:17 08-04-2026
Гость (21:19:56 07-04-2026) ...Работодатель отчисляет в Социальный фонд (объединенные ПФ... 30% + "несчастные" 0,2% и 13% НДФЛ.
22:12:53 07-04-2026
Нечего юлить вокруг да около, закулисно планируя отменить пенсию вообще, т.е. как таковую!
23:33:22 07-04-2026
Похоже антилайкоботы завелись тут))
00:47:47 08-04-2026
вообще-то это было нормой всегда для нормального человека. Почему это сесть и лапы сложить? это недостойно человека - быть ничем не занятым
23:42:03 27-04-2026
Гость (00:47:47 08-04-2026) вообще-то это было нормой всегда для нормального человека. П... Это вы еще книжки не читали, в некоторых племенах потерявших возможность приносить пользу вообще убивали, прикинь.
04:00:09 08-04-2026
то, что в стране есть дефицит кадров - полностью на совести бездарных чиновников Минтруда. Впрочем, бездарные чиновники везде и в медицине тоже. Какие то бездари устраивают эксперименты на выживаемость населения.
Людям нужна пенсия в 60 лет максимум. Потом хоть немного достойно пожить до смерти. Сейчас пенсионер выживает, а не живет. Без медпомощи, без нормального питания. Впрочем, понятно, почему - чем богаче живут одни, тем беднее другие.
08:50:10 08-04-2026
гость (04:00:09 08-04-2026) то, что в стране есть дефицит кадров - полностью на совести ... Всё правильно вы говорите.Наше положение , нищий уровень и убывающая продолжительность жизни основного населения(особенно сельского) не волнует правящий эксплуататорский класс.Поэтому ,время от времени,но с завидным постоянством ,происходят вбросы подобной информации от тех кто находится в услужении этого класса.Ждать чего то позитивного и обнадёживающего от этого антинародного режима не приходится.