Мишустин отправил в отставку заместителя гендиректора ТАСС Гусмана
В структурах ТАСС он проработал порядка 30 лет
25 июля 2025, 09:25, ИА Амител
Михаила Гусмана освободили от должности первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"», – сказано в документе.
Как пишет ТАСС, в структурах информагентства 75-летний Михаил Гусман проработал порядка 30 лет. С 2000 года – автор и ведущий телевизионного цикла "Формула власти". В 2001 году был удостоен звания заслуженного работника культуры России, а в 2018-м – заслуженного журналиста России.
ТАСС – единственное в РФ правительственное новостное агентство.
09:33:54 25-07-2025
"А за что уволили не скажем . А самим узнавать запрещаем" ?
09:59:29 25-07-2025
Гость (09:33:54 25-07-2025) "А за что уволили не скажем . А самим узнавать запрещаем" ?... А вам в вашей жизни вообще как эта информация пригодится. Даже не за что уволили, а просто что уволили?
Вот если честно, нафига вам вообще эта инфа?)))
10:09:49 25-07-2025
Гость (09:33:54 25-07-2025) "А за что уволили не скажем . А самим узнавать запрещаем" ?... Возраст.. 75лет
09:50:27 25-07-2025
А почитать религия не позволяет? Алиеву лизал
09:53:52 25-07-2025
Соломон, выйди вон.
10:03:35 25-07-2025
Надо же! По а. агенту влияния ударили. 30 лет гадил России.
10:14:16 25-07-2025
Глазам не верю.
Гусмана, освободить, от госдолжности, от кормушки оторвать!
11:06:40 25-07-2025
Ну да , неожиданно. Тем более, как говорил индеец Чингачгук- "мы с тобой одной крови".
13:19:41 25-07-2025
с повышением, думаю.
16:07:15 25-07-2025
Юлика брат?
19:02:15 25-07-2025
Стыдно было читать, как Гусман и Марков под Алиева ложились, панегирики ему пели.Правильно МИшустин сделал, что Гусмана освободил от столь высокой и весомой в политике должности.