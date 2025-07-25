Мишустин отправил в отставку заместителя гендиректора ТАСС Гусмана

В структурах ТАСС он проработал порядка 30 лет

25 июля 2025, 09:25, ИА Амител

Михаил Гусман / Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Михаила Гусмана освободили от должности первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"», – сказано в документе.

Как пишет ТАСС, в структурах информагентства 75-летний Михаил Гусман проработал порядка 30 лет. С 2000 года – автор и ведущий телевизионного цикла "Формула власти". В 2001 году был удостоен звания заслуженного работника культуры России, а в 2018-м – заслуженного журналиста России.

ТАСС – единственное в РФ правительственное новостное агентство.