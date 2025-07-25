НОВОСТИОбщество

Мишустин отправил в отставку заместителя гендиректора ТАСС Гусмана

В структурах ТАСС он проработал порядка 30 лет

25 июля 2025, 09:25, ИА Амител

Михаил Гусман / Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Михаила Гусмана освободили от должности первого заместителя генерального директора ИТАР-ТАСС. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

«Освободить Гусмана Михаила Соломоновича от должности первого заместителя генерального директора федерального государственного унитарного предприятия "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)"», – сказано в документе.

Как пишет ТАСС, в структурах информагентства 75-летний Михаил Гусман проработал порядка 30 лет. С 2000 года – автор и ведущий телевизионного цикла "Формула власти". В 2001 году был удостоен звания заслуженного работника культуры России, а в 2018-м – заслуженного журналиста России.

ТАСС – единственное в РФ правительственное новостное агентство.

Комментарии 11

Гость

09:33:54 25-07-2025

"А за что уволили не скажем . А самим узнавать запрещаем" ?

Имя

09:59:29 25-07-2025

Гость (09:33:54 25-07-2025) "А за что уволили не скажем . А самим узнавать запрещаем" ?... А вам в вашей жизни вообще как эта информация пригодится. Даже не за что уволили, а просто что уволили?
Вот если честно, нафига вам вообще эта инфа?)))

Гость

10:09:49 25-07-2025

Гость (09:33:54 25-07-2025) "А за что уволили не скажем . А самим узнавать запрещаем" ?... Возраст.. 75лет

Гость

09:50:27 25-07-2025

А почитать религия не позволяет? Алиеву лизал

Гость

09:53:52 25-07-2025

Соломон, выйди вон.

Гость

10:03:35 25-07-2025

Надо же! По а. агенту влияния ударили. 30 лет гадил России.

ВВП

10:14:16 25-07-2025

Глазам не верю.

Гусмана, освободить, от госдолжности, от кормушки оторвать!

Гость

11:06:40 25-07-2025

Ну да , неожиданно. Тем более, как говорил индеец Чингачгук- "мы с тобой одной крови".

Musik

13:19:41 25-07-2025

с повышением, думаю.

Гость

16:07:15 25-07-2025

Юлика брат?

Горожанин.

19:02:15 25-07-2025

Стыдно было читать, как Гусман и Марков под Алиева ложились, панегирики ему пели.Правильно МИшустин сделал, что Гусмана освободил от столь высокой и весомой в политике должности.

