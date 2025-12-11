Молодежи Алтая рассказали о практическом применении искусственного интеллекта
Эксперты коммуникационного агентства Zavod провели интенсивы для студентов и школьников
В алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. Шишкова прошла серия обучающих интенсивов для подрастающего поколения. Эксперты коммуникационного агентства Zavod* поделились с молодежью секретами использования искусственного интеллекта в современном цифровом пространстве.
Программа особенно актуальна для старшеклассников и студентов первых-вторых курсов – именно им предстоит формировать цифровой ландшафт ближайшего будущего. А нейросети – быстроразвивающиеся технологии, которые в этом однозначно помогут.
Слушателям рассказали о практических аспектах работы с ИИ:
- руководитель группы разработки Иван Томченко детально разобрал интеграцию искусственного интеллекта в веб-разработку, сделав особый акцент на чат-ботах – одном из самых востребованных инструментов современного цифрового взаимодействия;
- СММ-специалист Валентина Черепанова продемонстрировала искусство составления промптов и показала, как ИИ может стать надежным помощником в создании контента для социальных сетей;
- дизайнер Иван Яковлев представил примеры использования нейросетей в современном дизайне, доказав, что технологии способны стать проводником креативной мысли и источником вдохновения.
Ключевой посыл: искусственный интеллект – не замена человеку, а мощный инструмент, который в умелых руках способен порождать настоящие шедевры цифрового творчества.
Интенсивы вызвали живой отклик как у участников, так и у организаторов. Поэтому в следующем году эксперты планируют выступать в рамках программы "Неделя цифровых технологий", а также специальных мастер-классов для молодежи.
«Мы рады помочь подрастающему поколению найти себя и окунуться в мир цифрового пространства», – подчеркнули специалисты коммуникационного агентства.
