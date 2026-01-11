МВД выпустило документальный фильм о "политеховском маньяке"
Посмотреть его можно на портале ведомства
11 января 2026, 11:00, ИА Амител
На платформе "МВД Медиа" состоялась премьера документальной ленты, посвященной делу "барнаульского маньяка". Картина повествует о том, каким образом оперативные работники и следователи вышли на Виталия Манишина, признанного виновным в череде женских убийств в октябре 2025 года.
В конце декабря прошлого года на сайте был размещен 11-минутный документальный фильм под названием "Красавицы и чудовище". В нем освещаются преступления против женщин и девушек, а также то, как органам правопорядка удалось выйти на след Манишина спустя почти 34 года, оперативные хитрости и другие детали расследования.
В фильме представлены комментарии сотрудников правоохранительных органов, которые в разные периоды времени участвовали в расследовании дела "барнаульского маньяка". В их числе – экс-заместитель начальника УУР ГУВД России по Алтайскому краю Виктор Сигарев и нынешний руководитель отдела по раскрытию особо тяжких преступлений против личности УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Колесников.
11:41:36 11-01-2026
Не верю!!! 😎
11:56:38 11-01-2026
Понятно что постановщик фильма МВД Медиа, но так уверенно говорит что в деле поставлена точка нельзя. Во-первых, Манишин в деле появился не в 2018-м, а тогда в 2000-м причём дважды! На него прямо указал позвонивший в МВД человек, когда вышло обращение в СМИ с просьбой помочь найти маньяка, и он же был, совершенно случайно, понятым при обнаружении тела одной из жертв. Как сотрудники не обратили внимания на это в 2000-м? Во-вторых, зачем Анисимову было выбрасываться, если он точно знал что непричастен к делу? На этот вопрос необходимо ответить, даже если честь сотрудников МВД пострадает!
09:01:10 12-01-2026
Ну как бы энто все похоже на мегопросёр данных служб, в данном фильме они это признают или восхваляют?