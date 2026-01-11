МВД выпустило документальный фильм о "политеховском маньяке"

Посмотреть его можно на портале ведомства

11 января 2026, 11:00, ИА Амител

Суд над Виталием Манишиным / Фото: amic.ru

На платформе "МВД Медиа" состоялась премьера документальной ленты, посвященной делу "барнаульского маньяка". Картина повествует о том, каким образом оперативные работники и следователи вышли на Виталия Манишина, признанного виновным в череде женских убийств в октябре 2025 года.

В конце декабря прошлого года на сайте был размещен 11-минутный документальный фильм под названием "Красавицы и чудовище". В нем освещаются преступления против женщин и девушек, а также то, как органам правопорядка удалось выйти на след Манишина спустя почти 34 года, оперативные хитрости и другие детали расследования.

В фильме представлены комментарии сотрудников правоохранительных органов, которые в разные периоды времени участвовали в расследовании дела "барнаульского маньяка". В их числе – экс-заместитель начальника УУР ГУВД России по Алтайскому краю Виктор Сигарев и нынешний руководитель отдела по раскрытию особо тяжких преступлений против личности УУР ГУ МВД России по Алтайскому краю Олег Колесников.