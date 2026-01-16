На Алтае главбуха подозревают в хищении 1,5 млн рублей через фиктивное трудоустройство

Женщина начисляла заработную плату на имя своей свекрови

В Чемальском районе Республики Алтай полицейские выявили хищение бюджетных средств почти на 1,5 млн рублей, в котором подозревается 46-летняя главный бухгалтер одной из сельских администраций. Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Алтай, женщина фиктивно трудоустроила свою 86-летнюю свекровь и оформляла заработную плату на ее имя.

По данным ведомства, с 2021 года подозреваемая отвечала за начисление зарплаты сотрудникам администрации. В марте 2022-го она подготовила документы на выплату заработной платы пенсионерке, которая фактически в администрации не работала и о своем "трудоустройстве" не знала. После того как первый перевод не вызвал подозрений, бухгалтер начала регулярно начислять свекрови фиктивную зарплату. Все поступавшие на банковскую карту средства находились под контролем самой подозреваемой и использовались ею в личных целях, в том числе для погашения кредитов.

Правоохранители установили, что за несколько лет женщине удалось присвоить 1,490 млн рублей бюджетных средств. В ходе расследования она признала вину и заявила о готовности возместить причиненный ущерб.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. Расследование продолжается.

