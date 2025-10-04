На Алтае маленькому яку помогли воссоединиться с мамой

Малыш отбился от стада и матери, пострадал, вероятно, из-за проезжающих машин и не мог вернуться сам

04 октября 2025, 17:10, ИА Амител

Мама-як просила о помощи/Фото: Дмитрий Сурков

В Республике Алтай произошел крайне милый случай. Группа туристов оказала содействие в воссоединении матери-ячихи с ее детенышем.

Как поделился в своих социальных сетях путешественник по имени Дмитрий Сурков, он обратил внимание на стадо яков, находившееся возле Чуйского тракта, слова мужчины приводит "КП-Барнаул".

Подняв взгляд, путешественник заметил на противоположной стороне дороги, в направлении которого так тревожно смотрела корова, маленького яка, который скатился кубарем с возвышенности прямо на дорогу.

«Вероятно, ранее его задела машина. Он оторвался от стада и поднялся на склон. После падения мы помогли ему подняться, он пошел, но было заметно, что он испытывает сильную боль и получил ушибы. В дальнейшем он несколько раз падал, поднимался и следовал за матерью», – вспоминает турист.

На видеозаписи можно увидеть, что детеныш был отделен от матери барьером на трассе. Путешественники направились в ближайшее село, где нашли владельца стада. Животновод заверил, что приедет на место и заберет маленького яка домой.