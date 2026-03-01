На Алтае мужчина из ревности поджег дом, где были жена и ребенок

Накануне между супругами вспыхнул острый конфликт на почве ревности

01 марта 2026, 11:08, ИА Амител

Пожар в частном доме / Пожар / Пожарные / Спасатели / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Майминском районе разгорелась почти криминальная драма: 45-летний житель села Кызыл-Озек сам поджег дом, в котором в тот момент находились его жена и семилетняя дочь. О случившемся сообщили в МВД Республики Алтай.

Сигнал о пожаре поступил в полицию вечером. Звонивший сельчанин рассказал, что услышал хлопок, похожий на взрыв, а затем крики женщины и ребенка. Выйдя на улицу, он увидел пламя в соседнем доме и сразу набрал 112. К моменту приезда экстренных служб огонь уже успел повредить гостиную и потолок, однако обошлось без пострадавших — женщина с ребенком смогли выбраться наружу.

«При проверке оперативники быстро отказались от версии случайного возгорания. Хозяйка дома прямо указала на возможную причастность мужа: накануне между супругами вспыхнул острый конфликт на почве ревности. Полицейские установили местонахождение подозреваемого — он ехал на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Машину остановили сотрудники ДПС, получившие ориентировку, после чего мужчину доставили в отдел», — отметили в ведомстве.

На допросе он признался, что решился на поджог, пытаясь "проучить" жену. По его словам, пара находилась в процессе развода, а у женщины появился другой мужчина. Будучи пьяным, сельчанин взял в гараже жидкость для розжига и газовую горелку, пролил горючее на палас в зале и поджег его, после чего уехал. В этот момент жена и ребенок спали в детской. Запах дыма разбудил женщину, и вместе с дочерью она успела покинуть дом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ — умышленное уничтожение имущества путем поджога. Дополнительно ему вменили управление автомобилем в состоянии опьянения. Расследование продолжается.

Ранее в Новосибирской области силовики задержали двух студентов, которых подозревают в серии поджогов автозаправок. Речь идет о 17- и 18-летних юношах.