Студенты по заданию кураторов устроили поджог двух АЗС в Новосибирской области

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела

27 февраля 2026, 13:19, ИА Амител

В Новосибирской области силовики задержали двух студентов, которых подозревают в серии поджогов автозаправок. Речь идет о 17- и 18-летних юношах. По данным регионального управления МВД России, инциденты произошли на улице Военной и в микрорайоне Южном.

Сценарий в обоих случаях был одинаковым. Молодые люди приезжали на АЗС, оплачивали топливо, покупали подходящую емкость, после чего поджигали бензоколонки и скрывались. Сотрудники заправок среагировали оперативно — огонь удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Во время проверки выяснилось, что студенты могли действовать не по собственной инициативе. Следствие установило: ранее они перешли по вредоносной ссылке и лишились доступа к порталу "Госуслуги". После этого с ними связались неизвестные, представившиеся сотрудниками государственных структур, и начали давать указания, которым подростки, по версии правоохранителей, и следовали.

«По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Расследование продолжается, силовики устанавливают личности возможных кураторов и все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

В ноябре в Алтайском крае предъявили обвинение в покушении на теракт четырем жителям, среди которых двое несовершеннолетних. По версии следствия, фигуранты готовили теракт на железнодорожных путях.

Подростки / Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Гость

13:26:06 27-02-2026

Дебилы

dok_СФ

14:17:14 27-02-2026

Гость (13:26:06 27-02-2026) Дебилы ... Студенты? Собеседование было и с кем?

гость

13:29:02 27-02-2026

Плодятся предатели. Да уж.

Гость

14:37:55 27-02-2026

гость (13:29:02 27-02-2026) Плодятся предатели. Да уж.... Не проходят сейчас в школе А.Гайдара про Мальчиша-кибальчиша. А зря.

майор

14:44:39 27-02-2026

как выясняется около 10% годового военного бюджета украины это деньги наших ограбленных пенсионеров. Эти кол центры громят сейчас активно и поэтому на место аферистов воров встают террористы. Ветви рубят а корини этого всего не в аферистах а в психотронном оружии - методов воздействия на психику через средства коммуникации. Старики и дети - это слабозащищенные категории граждан и по ним и наносится удар. Выявлять и важать можно и нужно но результат будет мал
Нужно зрить в корень проблемы - технологии воздействия которые применяет враг и ставить свои технологии и защиту которые обнулят их психотронное оружие. А заниматься этим должны умы - физики и психиатры и врачи из университетов а не полиция. Полиция должна получить готовый набор инструментов защиты от ученых. Это пол сути новое поле боя такое же как дроны.

Гость

17:37:05 27-02-2026

майор (14:44:39 27-02-2026) как выясняется около 10% годового военного бюджета украины э... "Старики и дети - это слабозащищенные категории граждан и по ним и наносится удар." ===== Майор не неси чушь. Мне 74 и я на такую мякину ниведусь, где торчат уши майора.

Гость

18:18:48 27-02-2026

А не в Телеграмме ли их завербовали? В телеграмме полно предложений о быстром заработке и ни кто с этим не борится.

