Студенты по заданию кураторов устроили поджог двух АЗС в Новосибирской области
По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела
27 февраля 2026, 13:19, ИА Амител
В Новосибирской области силовики задержали двух студентов, которых подозревают в серии поджогов автозаправок. Речь идет о 17- и 18-летних юношах. По данным регионального управления МВД России, инциденты произошли на улице Военной и в микрорайоне Южном.
Сценарий в обоих случаях был одинаковым. Молодые люди приезжали на АЗС, оплачивали топливо, покупали подходящую емкость, после чего поджигали бензоколонки и скрывались. Сотрудники заправок среагировали оперативно — огонь удалось быстро потушить, пострадавших нет.
Во время проверки выяснилось, что студенты могли действовать не по собственной инициативе. Следствие установило: ранее они перешли по вредоносной ссылке и лишились доступа к порталу "Госуслуги". После этого с ними связались неизвестные, представившиеся сотрудниками государственных структур, и начали давать указания, которым подростки, по версии правоохранителей, и следовали.
«По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Расследование продолжается, силовики устанавливают личности возможных кураторов и все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.
В ноябре в Алтайском крае предъявили обвинение в покушении на теракт четырем жителям, среди которых двое несовершеннолетних. По версии следствия, фигуранты готовили теракт на железнодорожных путях.
13:26:06 27-02-2026
Дебилы
14:17:14 27-02-2026
Гость (13:26:06 27-02-2026) Дебилы ... Студенты? Собеседование было и с кем?
13:29:02 27-02-2026
Плодятся предатели. Да уж.
14:37:55 27-02-2026
гость (13:29:02 27-02-2026) Плодятся предатели. Да уж.... Не проходят сейчас в школе А.Гайдара про Мальчиша-кибальчиша. А зря.
14:44:39 27-02-2026
как выясняется около 10% годового военного бюджета украины это деньги наших ограбленных пенсионеров. Эти кол центры громят сейчас активно и поэтому на место аферистов воров встают террористы. Ветви рубят а корини этого всего не в аферистах а в психотронном оружии - методов воздействия на психику через средства коммуникации. Старики и дети - это слабозащищенные категории граждан и по ним и наносится удар. Выявлять и важать можно и нужно но результат будет мал
Нужно зрить в корень проблемы - технологии воздействия которые применяет враг и ставить свои технологии и защиту которые обнулят их психотронное оружие. А заниматься этим должны умы - физики и психиатры и врачи из университетов а не полиция. Полиция должна получить готовый набор инструментов защиты от ученых. Это пол сути новое поле боя такое же как дроны.
17:37:05 27-02-2026
майор (14:44:39 27-02-2026) как выясняется около 10% годового военного бюджета украины э... "Старики и дети - это слабозащищенные категории граждан и по ним и наносится удар." ===== Майор не неси чушь. Мне 74 и я на такую мякину ниведусь, где торчат уши майора.
18:18:48 27-02-2026
А не в Телеграмме ли их завербовали? В телеграмме полно предложений о быстром заработке и ни кто с этим не борится.