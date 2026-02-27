Студенты по заданию кураторов устроили поджог двух АЗС в Новосибирской области

По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела

27 февраля 2026, 13:19, ИА Амител

В Новосибирской области силовики задержали двух студентов, которых подозревают в серии поджогов автозаправок. Речь идет о 17- и 18-летних юношах. По данным регионального управления МВД России, инциденты произошли на улице Военной и в микрорайоне Южном.

Сценарий в обоих случаях был одинаковым. Молодые люди приезжали на АЗС, оплачивали топливо, покупали подходящую емкость, после чего поджигали бензоколонки и скрывались. Сотрудники заправок среагировали оперативно — огонь удалось быстро потушить, пострадавших нет.

Во время проверки выяснилось, что студенты могли действовать не по собственной инициативе. Следствие установило: ранее они перешли по вредоносной ссылке и лишились доступа к порталу "Госуслуги". После этого с ними связались неизвестные, представившиеся сотрудниками государственных структур, и начали давать указания, которым подростки, по версии правоохранителей, и следовали.

«По фактам произошедшего возбуждены уголовные дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Расследование продолжается, силовики устанавливают личности возможных кураторов и все обстоятельства произошедшего», — отметили в ведомстве.

В ноябре в Алтайском крае предъявили обвинение в покушении на теракт четырем жителям, среди которых двое несовершеннолетних. По версии следствия, фигуранты готовили теракт на железнодорожных путях.