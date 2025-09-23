На Алтае стартовал пятый поток "Школы фермера" от Россельхозбанка

Проект помогает запустить рентабельные хозяйства

22 сентября на Алтае вновь заработала "Школа фермера" – образовательный проект Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства России, направленный на обучение и запуск рентабельного агробизнеса. В новом потоке участвуют 65 человек, среди которых 16 ветеранов СВО и их семьи.

Курс включает две основные специализации: "Организация высокоэффективной пасеки", на которую записались 24 слушателя, и "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", где обучается 41 человек. Проект реализуют на базе Алтайского государственного аграрного университета.

«В пятый раз "Школа фермера" открывает двери для представителей агробизнеса двух алтайских регионов. И с каждым годом количество желающих повысить образовательный и практический уровень ведения хозяйств растет, потому что у представителей агробизнеса появилось понимание, что проект позволит уже действующим аграриям повысить эффективность бизнеса, а тем, кто только начинает им заниматься, – научиться строить рентабельные хозяйства», – отметил председатель Союза КФФ Алтайского края, выпускник первого потока школы Никита Кожанов.

На Алтае проект существует с 2021 года и за этот период здесь подготовили 140 квалифицированных аграриев для сельского хозяйства. В текущем потоке участвуют 56 регионов страны – это рекордный охват для проекта. Особое внимание в этом году уделили ветеранам СВО и их семьям, которых зачисляли в приоритетном порядке.

"Школа фермера" – интенсивный курс с теоретическим обучением на базе ведущих аграрных вузов, практикой на успешных предприятиях и разработкой бизнес-планов. Программа включает 150 часов теории и 100 часов практики за два с половиной месяца. По итогам обучения слушатели смогут получить диплом государственного образца.

Участники проекта – как действующие фермеры, желающие повысить эффективность своего хозяйства, так и новички, которые только планируют развивать агробизнес. Специализации выбирают в зависимости от потребностей региона, что позволяет готовить специалистов, способных удовлетворить местный спрос.

За пять лет работы "Школа фермера" охватила 83 субъекта России и подготовила более девяти тысяч аграриев, что делает проект одним из ключевых в сфере обучения агробизнесу в стране.

