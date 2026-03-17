На алтайской границе остановили крупную партию зелени из Израиля и США

17 марта 2026, 00:00, ИА Амител

В Алтайском крае запретили ввоз крупной партии декоративной зелени из-за нарушений фитосанитарных требований. Проверку провели специалисты Россельхознадзора.

По данным ведомства, 15 марта на границе в Кулундинский район остановили грузовые автомобили, следовавшие из Казахстана. В них находилась декоративная продукция, произведенная в США, Израиле, Коста-Рике, Эфиопии, Италии и Кении.

«В ходе контроля инспекторы выявили несоответствия в сопроводительных документах. В частности, сведения, указанные на упаковке, не совпадали с данными фитосанитарного сертификата на груз», - отметили в ведомтсве.

В результате сертификат признали недействительным, а ввоз продукции на территорию региона запретили. Вся партия декоративной зелени, предназначенной для составления букетов и насчитывающей около 20 тысяч единиц, была возвращена отправителю.

Ранее в Алтайском крае пресекли ввоз крупной партии семян с нарушениями карантинного законодательства. Продукцию пытались ввезти из Италии и Нидерландов.