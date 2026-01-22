Ввоз более трех тонн колбасных изделий заблокировали в Алтайском крае

Были допущены серьезные нарушения оформления сопроводительных документов

22 января 2026, 08:15, ИА Амител

Колбаса / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае запретили ввоз партии импортных колбасных изделий из-за нарушений ветеринарного законодательства, сообщили в Россельхознадзоре.

Сотрудники управления ведомства по Алтайскому краю и Республике Алтай провели проверку подконтрольного Госветнадзору груза в пункте пропуска "Славгородский". В ходе документарного контроля было выявлено, что при ввозе 3,2 тонны колбасных изделий из Киргизии допущены серьезные нарушения оформления сопроводительных документов.

В частности, в ветеринарном сертификате отсутствовали подробные сведения о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, не были указаны данные о температурном режиме перевозки продукции, а также не поступило предварительное уведомление о грузе в ФГИС "ВетИС".

В соответствии с требованиями Евразийского экономического союза продукция, не отвечающая ветеринарным нормам, не допускается к ввозу. В результате ввоз партии был запрещен, а товар оформлен к возврату отправителю.

Ранее в Алтайском крае в пункте пропуска "Веселоярск" остановили четыре грузовых автомобиля, которые везли из Киргизии клубнику, малину, сливу и персики. Продукцию вернули в страну изготовителя. Таможенники обнаружили признаки фиктивной поставки, а фитосанитарные сертификаты на груз были оформлены с нарушениями.