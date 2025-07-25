На Байкале запустили проект по сохранению экосистемы Чивыркуйского перешейка

Торговая сеть "Пятерочка" вместе с "Чистой Линией" и Фондом "Озеро Байкал" исследуют и благоустроят территорию

25 июля 2025, 16:40, ИА Амител

Чивыркуйский перешеек / Фото: пресс-служба торговой сети "Пятерочка"

Сеть магазинов "Пятерочка" в партнерстве с отечественным косметическим брендом "Чистая Линия" и Фондом "Озеро Байкал" запускают природоохранную инициативу под названием "Забота о Байкале: сохраним экосистему Чивыркуйского перешейка". Совместный проект направлен на благоустройство территории и охрану природного разнообразия уникального участка на Байкале. Инициатива стартовала в июне и продлится до конца текущего года.

Проект реализуют в рамках стратегии устойчивого развития "Пятерочка с заботой". Ретейлер активно продвигает идеи экологичной жизни среди миллионов своих покупателей и считает бережное отношение к окружающей среде одним из приоритетов в своей деятельности.

Компания "Чистая Линия", изучающая свойства целебных растений более двух десятилетий, стремится минимизировать воздействие на окружающую среду за счет экопроизводства и снижения углеродного следа, вовлекая в эту миссию своих потребителей.

А фонд специализируется на сохранении экосистем одного из самых известных и глубоких озер планеты.

«Мы очень рады, что к нашим экологическим инициативам присоединяется все больше коммерческих компаний. Некоммерческие организации, волонтеры, безусловно, движущая сила природоохранных акций. Они владеют информацией о вызовах территории. Однако без помощи бизнеса невозможно справиться со всеми задачами, которые мы себе ставим», – говорит генеральный директор Фонда "Озеро Байкал" Анастасия Цветкова.

По ее словам, отрадно, что крупные компании не ограничиваются лишь финансовой поддержкой подобных инициатив, но и лично включаются в их реализацию и показывают пример осознанного и экологичного подхода.

Черноплодник / Фото: пресс-служба торговой сети "Пятёрочка"

Выбранная для проекта зона – Чивыркуйский перешеек, соединяющий полуостров Святой Нос с материком. Участок богат эндемичными и редкими растениями, а также служит пристанищем почти для 270 видов птиц. Однако активный туризм наносит серьезный урон природе: отдыхающие нередко (некоторые по незнанию) игнорируют запреты, разбивают палатки и паркуются в охраняемых зонах, нарушая естественный покой фауны и флоры.

И без того непростая ситуация усугубляется тем, что перепись растительного мира здесь не проводили более 15 лет. Актуальное исследование необходимо, чтобы оценить влияние туристов и инвазивных видов на биоразнообразие, а также сформировать план сохранения экосистемы.

Проект включает три ключевых направления: инфраструктурные изменения, научные изыскания и просветительные мероприятия. Партнеры планируют создать две экологические тропы, организовать парковку, обустроить смотровые площадки и разместить 20 информационных стендов. Также разработают специальную экскурсионную программу и проведут занятия в формате экоуроков. Тематические встречи пройдут в Центрах местного сообщества "Пятерочки".

«Сегодня мы начинаем важное путешествие, путь к сохранению уникального природного богатства России – озера Байкал. Наш проект – это забота об экосистеме, которая становится общим делом. Именно совместные усилия бизнеса, природоохранных структур и неравнодушных людей позволяют эффективно противостоять экологическим вызовам и обеспечивать долгосрочную устойчивость региона», – отмечает Алина Юхневич, руководитель направления устойчивого развития торговой сети "Пятерочка".

И уточняет, что торговая сеть гордится тем, что может внести вклад в защиту этого бесценного природного наследия для будущих поколений и призывает всех присоединиться к проекту.

«Для "Чистой Линии" забота об окружающей среде – неотъемлемая часть миссии. Наша задача сейчас – внести осязаемый вклад в заботу о байкальской природе, а также обратить внимание как можно большего числа людей на то, что это общее дело, в котором важна ответственность каждого», – подчеркивает директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию компании "ЮниРусь" Ирина Антюшина.