На ежегодной корпоративной конференции ГК "Росводоканал" оценят два экопроекта Барнаула

Они направлены на оптимизацию обеззараживания воды и очистки выбросов на канализационной станции

01 ноября 2025, 16:40, ИА Амител

Артезианский водозабор / Фото: Владимир Вдовин

"Росводоканал Барнаул" определил проекты для участия в ежегодной научно-практической конференции компании. Мероприятие пройдет в онлайн-формате в ноябре, в нем примут участие специалисты из разных городов группы компаний.

Презентация новых решений

Как и каждый год, на корпоративной конференции будут обсуждать новые разработки, направленные на повышение эффективности и улучшение работы системы водоснабжения и водоотведения. В этом году Барнаул представит два значимых проекта, которые решают актуальные проблемы.

В категории "Новый проект" примет участие технолог Алексей Клюев, который представит работу по оптимизации процесса обеззараживания артезианских водозаборов. Цель – повысить санитарное благополучие населения, улучшив качество воды и минимизировав риски для здоровья.

В категории "Реализованное решение" выступит главный механик компании Андрей Павлюченко с проектом по очистке вентиляционных выбросов на канализационной насосной станции. Инициатива направлена на улучшение экологической ситуации и снижение воздействия на окружающую среду.

Фильтры на канализационной насосной станции / Фото: Владимир Вдовин

Цели и достижения

«Главная направленность конференции – разработка проектов, имеющих реальную практическую пользу для предприятий "Росводоканала". За годы проведения корпоративной конференции идеи барнаульских специалистов неоднократно отмечали как интересные и перспективные. Причем не только на уровне группы компаний», – рассказал генеральный директор предприятия Андрей Полюго.

И привел пример: в прошлом году ресурсоснабжающая организация представила проект по дополнительной очистке вентиляционных выбросов на канализационной насосной станции. Решение позволило значительно улучшить экологическую ситуацию в районе станции и создать более комфортные условия для жителей города.

Андрей Полюго добавил, что проект по очистке выбросов получил дипломы за первое и третье места на крупных федеральных отраслевых конкурсах, что стало признанием высокого уровня разработки и ее воздействия на улучшение экологической ситуации.

Проекты, прошедшие внутренний отбор, оценит конкурсная комиссия. Итоги подведут в онлайн-формате 13 ноября 2025 года.