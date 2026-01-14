На россиян в Кении нападает банда с мачете

За последнюю неделю стало известно о нескольких случаях

14 января 2026, 17:05, ИА Амител

Полиция в Африке / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

На кенийских курортах участились случаи разбойных нападений на российских туристов, совершаемых организованными группами с мачете. По информации, полученной от пострадавших, за последние недели зафиксировано несколько подобных инцидентов.

Марина, ставшая жертвой одного из таких нападений, рассказала Shot, что отдыхала в Малинди. Возвращаясь из развлекательного заведения на мотоцикле с водителем, она заметила преследование. За ними ехали два мотоциклиста. Один из злоумышленников попытался сорвать рюкзак, а другой нанес удар мачете по руке водителя.

Марина и ее спутник получили травмы. Инцидент произошел вблизи местной больницы. Прибывшая охрана спугнула нападавших, пострадавшим была оказана оперативная медицинская помощь в травмпункте.

По словам Марины, ранее произошло еще два аналогичных случая. В одном из них жертвами стали местные жители, в другом – россиянка, покидавшая бар в Накуру. Преступники действовали по схожей схеме, используя мачете для совершения ограблений. После произошедших инцидентов были задержаны тринадцать членов местной банды, однако потерпевшие считают, что в группировке состоит значительно больше людей.