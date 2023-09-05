В настоящее время российские власти обсуждают изменения в программу льготной ипотеки

05 сентября 2023, 16:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские власти могут внести серьезные корректировки в программу льготной ипотеки. Сейчас идет обсуждение о повышении первоначального взноса. Как могут измениться условия ипотечного кредитования с господдержкой, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

На сколько могут поднять первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой?

В России обсуждают возможность повышения минимального первоначального взноса по программе льготной ипотеки с 15 до 20%. Об этом 5 сентября со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова сообщил "Интерфакс". По словам собеседника агентства, сейчас также решается вопрос об изменении величины субсидии банкам. Он пояснил, что при росте ключевой ставки заработок финансовых организаций увеличивается: по факту бюджет сейчас переплачивает банкам, и эту ситуацию необходимо корректировать.

Напомним, Центробанк 15 августа второй раз за месяц экстренно поднял ключевую ставку – теперь она составляет 12% годовых. На этот шаг регулятор пошел, чтобы снизить инфляционные процессы и рост цен, которые в последнее время в России начали разгоняться.

На фоне такой нестабильной экономической ситуации интерес к программам с господдержкой в России у населения увеличился. Люди стремились вложить деньги в недвижимость. Соответственно, расходы федеральной казны продолжали расти.

А не получится так, что ипотеку с господдержкой вообще отменят?

Пока на уровне правительства речь об этом не идет. Чебесков подчеркнул, что сейчас обсуждают введение корректировок на краткосрочную перспективу. А в целом ЦБ прорабатывает вопрос, как сделать механизм льготной ипотеки более стабильным, чтобы в будущем не прибегать к таким корректировкам.

"Потому что если ставка сильно упадет, банкам это может быть не выгодно, тогда будет необходимо опять это менять", – указал Чебесков.О том, что условия льготной ипотеки могут серьезно ухудшиться, amic.ru еще в августе сообщали эксперты. В частности, такую версию выдвигал директор алтайского филиала "БКС. Мир инвестиций" Виталий Шульга. Он также не исключал, что государство может приостановить или вообще свернуть все программы с господдержкой.

"Когда ключевая ставка была 7,5%, разница, которую компенсировало государство банкам, была небольшой. Сейчас эти расходы увеличатся. Лимит денежных средств исчерпают очень быстро. И правительство будет вынуждено или повышать ставки, или отменять спецпрограммы вообще. Найти новые источники финансирования едва ли удастся", – справедливо предполагал Виталий Шульга.