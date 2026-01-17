На Земле началась третья за 2026 год магнитная буря

Отмечается, что ее уровень слабый – G1

На нашей планете зафиксирована новая геомагнитная аномалия. Данную информацию предоставили специалисты из Лаборатории гелиофизики Института космических исследований Российской академии наук.

Как утверждают исследователи, причиной бури стал выброс солнечной плазмы, произошедший во вторник, 13 января.

В Институте геофизики прикладной направленности сообщили, что во второй половине дня 16 января было отмечено "нарушение геомагнитного поля" Земли в приполярных областях.