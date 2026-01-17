НОВОСТИОбщество

На Земле началась третья за 2026 год магнитная буря

Отмечается, что ее уровень слабый – G1

17 января 2026, 14:05, ИА Амител

Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Магнитная буря / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На нашей планете зафиксирована новая геомагнитная аномалия. Данную информацию предоставили специалисты из Лаборатории гелиофизики Института космических исследований Российской академии наук.

Как утверждают исследователи, причиной бури стал выброс солнечной плазмы, произошедший во вторник, 13 января.

В Институте геофизики прикладной направленности сообщили, что во второй половине дня 16 января было отмечено "нарушение геомагнитного поля" Земли в приполярных областях.

космос Наука

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:13:42 17-01-2026

Нельзя так пугать!
Началась третья...
Я уже чёрти чё подумать успел!...

Avatar Picture
Гость

19:35:45 17-01-2026

в крае НЕТ , легкие возмущения это ниочем!!!

