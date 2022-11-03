Считанные дни. Когда завершится премия «Народный знак качества» и как проголосовать

Совсем скоро Алтайский край узнает имена своих бизнес-героев — компаний, которые победили в народном голосовании и признаны лучшими в регионе в своих сферах. К концу подходит второй этап премии «Народный знак качества», где именно вы выбираете самых-самых из сотен претендентов. Если вы ещё не проголосовали за любимую кофейню, торговый центр, автосервис, медицинскую клинику, скорее жмите сюда.

«Народный знак качества» — это проект портала amic.ru и радио Business FM Барнаул, где именно жители выбирают компании, достойные именоваться народными. В премии 20 открытых номинаций: медицинская клиника, стоматология, салон красоты, ресторан, фастфуд, спортивный клуб, автосалон, автосервис, производитель продуктов питания, производитель промышленных товаров, промышленное предприятие, стройка и ремонт, застройщик года, торговая сеть, ТРЦ, курорт / санаторий, турфирма, университет, образовательный центр и телекоммуникационная компания. В каждой из номинаций будет один победитель — компания, которая наберёт больше всего голосов. Один из этих 20 финалистов получит ещё и премию «Народная любовь» — тот, у кого по итогам проекта будет наибольшее число голосов.

Кроме того, есть ещё четыре закрытые номинации от организаторов проекта. «Newsmaker года» будет выбирать редакция amic.ru, «Мой бизнес года» и «Лучший работодатель года» — радио Business FM Барнаул совместно с экспертным советом. «Рекламодателя года» назовёт Медиагруппа FM-Продакшн.

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Народный знак качества Быстрее, выше, вкуснее. Какие алтайские компании вошли в шорт-лист премии «Народный знак качества»

Проголосовать просто:

Заходите на сайт народныйзнаккачества.рф. Авторизуетесь через Telegram, «ВКонтакте» или Mail.ru. Выбираете ТОЛЬКО ОДНУ компанию в каждой номинации и голосуете за неё.

Процедура прозрачная: на сайте видно, сколько в данный момент набрала каждая компания. Кроме того, организаторы премии пресекают любую накрутку голосов нечестным путём. Если такие факты будут зафиксированы, сомнительные голоса участников аннулируют.

Голоса принимаем до 00:00 7 ноября, то есть участвовать в масштабном проекте вы ещё можете до ночи с воскресенья на понедельник.

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