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К Земле приближается зелёная Рождественская комета, которую будет сложно не заметить

1 февраля земляне смогут наблюдать необычное небесное тело

17 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Недавно открытая учёными комета C/2022 E3 максимально приблизится к Земле 1 февраля, пишут "Известия".

"Согласно данным Йоркского университета, небесное тело пролетит в 42 млн км от Земли. По словам учёных, её можно будет наблюдать невооружённым глазом в районе созвездия Северная Корона, если будут позволять погодные условия", – уточняет издание.

12 января комета максимально приблизилась к Солнцу. Сейчас её можно видеть через мощные бинокли или небольшие телескопы.

О зелёной комете, неофициально прозванной Рождественской, стало известно в 2022 году.  Небесное тело отнесли к долгопериодическим кометам. В последний раз она пролетала мимо Земли около 55 тыс. лет назад, в каменном веке, а следующего пролёта может и не быть: специалисты предполагают, что комета будет навсегда выброшена за пределы Солнечной системы.

 

Комментарии 9

  • "небесное тело пролетит в 42 км от Земли" - круто, ага
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, "42 млн км от Земли". Учите буквы)
    17 января, Гость   Ответить
  • её можно будет наблюдать невооружённым глазом в районе созвездия Северная Корона --- не умничайте, пальцем покажите
    17 января, Гость   Ответить
  • ой ну прям оно вам это надо?
    17 января, Гость   Ответить
  • тело пролетит в 42 км от Земли - ВЫ немногого НЕ ПЕРЕПУТАЛИ расстояние?
    17 января, Гость   Ответить
  • Гость, млн пропустил, двоечник!
    17 января, Гость   Ответить
  • А конкретнее в Сибири увидим? в районе созвездия Северная Корона - ни о чем не говорит
    17 января, Гость   Ответить
  • Две зеленых кометы пролетят после трех красных свистков из космоса
    17 января, Гость   Ответить
  • Зимой созвездие Северная Корона перемещается на северо-восток и начинается период ее лучшей видимости. В полночь она находится невысоко над горизонтом, справа от нее поднимается Волопас и его яркий Арктур. Большая Медведица в это время забирается в небо и рукоятка ее «ковша» указывает между Короной и Волопасом.
    17 января, Гость   Ответить
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