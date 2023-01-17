К Земле приближается зелёная Рождественская комета, которую будет сложно не заметить

1 февраля земляне смогут наблюдать необычное небесное тело

17 января 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Недавно открытая учёными комета C/2022 E3 максимально приблизится к Земле 1 февраля, пишут "Известия".

"Согласно данным Йоркского университета, небесное тело пролетит в 42 млн км от Земли. По словам учёных, её можно будет наблюдать невооружённым глазом в районе созвездия Северная Корона, если будут позволять погодные условия", – уточняет издание.

12 января комета максимально приблизилась к Солнцу. Сейчас её можно видеть через мощные бинокли или небольшие телескопы.

О зелёной комете, неофициально прозванной Рождественской, стало известно в 2022 году. Небесное тело отнесли к долгопериодическим кометам. В последний раз она пролетала мимо Земли около 55 тыс. лет назад, в каменном веке, а следующего пролёта может и не быть: специалисты предполагают, что комета будет навсегда выброшена за пределы Солнечной системы.