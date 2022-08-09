Медиаперезагрузка: в АлтГУ запустили магистерскую программу для режиссеров, блогеров и телеведущих

Институт гуманитарных наук АлтГУ запустил новую магистерскую программу «Медиакоммуникации». Она даёт возможность студентам на практике пройти полный цикл создания медиапродуктов и к завершению обучения стать практикующими специалистами с плотным портфолио проектов.

Видеостудия Jalinga, летающие дроны, современные фото- и видеокамеры, системы звукозаписи подкастов — лишь малая часть мультимедийного оборудования, приобретённого вузом в рамках программы поддержки российских университетов «Приоритет-2030». Теперь студенты креативных направлений смогут во время занятий практиковаться в роли режиссёра, дизайнера, фото- и видеографа, профессионального блогера, медийщика, подкастера и телеведущего.

«Видеостудия Jalinga — это инновационный подход к созданию качественного медиаконтента. Она позволяет уже в процессе съёмок добавлять в видео визуальные эффекты, делать его живым и прогрессивным, внедрять интерактив, а главное — получать готовый продукт в считанные минуты практически без монтажа. Это упрощает процесс медиапроизводства и позволяет создавать качественные видео на уровне профессиональной продакшн-студии», — отметила руководитель молодёжного медиакомьюнити «МедиаHab» института гуманитарных наук АлтГУ Екатерина Валюлина.

Помимо Jalinga, медиаплощадку укомплектовали самым современным оборудованием для записи чистейшего звука, создания и монтажа мультимедийных продуктов, чтобы в сентябре креативные студенты смогли полностью погрузиться в медиатворчество. Обучать их будут как академические преподаватели, так и ведущие специалисты индустрии, представители телерадиокомпаний и медиахолдингов, разработчики мультимедийных проектов.

Срок подачи документов на бюджетные места — до 15 августа. Сделать это можно как лично, так и онлайн. Приёмная комиссия будет ждать абитуриентов по адресу: пр. Ленина, 61. Онлайн-подача документов доступна в личном кабинете абитуриента на официальном сайте АлтГУ. Задать интересующие вопросы можно по телефону приёмной комиссии: +7 (3852) 291-222, а также написать в мессенджере WatsApp +7 933 933 37 99.